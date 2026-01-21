Nemzeti Sportrádió

Fucsovics Márton kikapott Bubliktól az Australian Openen

GYŐRI FERENCGYŐRI FERENC
• Melbourne
Vágólapra másolva!
2026.01.21. 10:23
null
Fucsovics Márton a második fordulóban búcsúzott (Fotó: Getty Images)
Címkék
Alekszandr Bublik Australian Open tenisz Fucsovics Márton
Fucsovics Márton búcsúzott az ausztrál nemzetközi teniszbajnokság (Australian Open) küzdelmeitől, miután három szettben kikapott a kazah Alekszandr Bubliktól.
Tenisz
2 órája

Australian Open: Alcaraz a második meccsén sem vesztett játszmát

Medvegyev négy játszmában győzött, ő lesz Marozsán Fábián következő ellenfele.

Fucsovics Márton tisztességgel helytállt Alekszandr Bublik ellen az Australian Open második körében. A friss top 10-es kazah meghatározó tagja lett a mezőnynek, élete formájában játszik, de okozott neki néhány nehéz pillanatot a nyíregyházi teniszező az eléggé cudarrá váló időjárásban. Öt ötig tartotta az adogatását a nyitó szettben, akkor megingott, de sokszor jól mozgatta Bublikot, kellően agresszív volt, nem lehetett panasz a teljesítményére. A második szettben is azonnal reagált riválisa korai brékjére, semmire vette el a hibázgató Bublik szerváját. Kettő kettőnél remek adogatással javította ki a kettős hibáját, és versenyben maradt.

Bő háromnegyed ház volt a KIA Arénában, vonzotta a nézőket az alapvetően szórakoztató teniszre képes két játékos. Négy négynél elkezdett cseperegni az eső, és ekkor sajnos, a játékát remekül variálva Bublik is bréklabdához jutott, amit Fucsovics némi segítséggel hárított. Lett még egy sansz, amelyet már értékesített a kazah. Szerválhatott a kettő nulláért, simán meg is oldotta. Nem adta fel Fucsovics, olyannyira, hogy a harmadik játszmában 3:2-nél semmire brékelte le a magát néhány percre elhagyó Bublikot, így felcsillant a szépítés reménye. Öt háromnál ennek hitében állt oda szerválni, az ellenfél viszont ebben a gémben maximális összpontosítással visszavette az adogatását. Tényleg mintha csak bekapcsolt volna egy gombot magán Bublik, lendületbe jött, és átrohant Fucsovics Mártonon, aki egy kalapemelést így is megérdemel a produkciójáért.

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE (111 500 000 ausztrál dollár, kemény pálya)
Férfi egyes, 2. forduló
Bublik (kazah, 10.)–Fucsovics Márton 7:5, 6:4, 7:5

Alekszandr Bublik Australian Open tenisz Fucsovics Márton
Legfrissebb hírek

Australian Open: Alcaraz a második meccsén sem vesztett játszmát

Tenisz
2 órája

Marozsán Fábián: Medvegyev stílusa kellemetlen, nem is fekszik nekem

Tenisz
2 órája

Australian Open: Szabalenka és Gauff is magabiztos győzelemmel jutott be a harmadik fordulóba

Tenisz
3 órája

Australian Open: Babosék búcsúztak az első fordulóban

Tenisz
5 órája

Marozsán Fábián bejutott az Australian Open harmadik fordulójába

Tenisz
8 órája

Australian Open: csak két szettet kellett lejátszania Sinnernek az első meccsén

Tenisz
Tegnap, 11:43

Australian Open: Udvardy egyesben, Bondár és Marozsán párosban búcsúzott

Tenisz
Tegnap, 7:08

Novak Djokovics szettveszteség nélkül jutott tovább az Australian Openen

Tenisz
2026.01.19. 13:58
Ezek is érdekelhetik