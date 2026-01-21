Fucsovics Márton kikapott Bubliktól az Australian Openen

Fucsovics Márton tisztességgel helytállt Alekszandr Bublik ellen az Australian Open második körében. A friss top 10-es kazah meghatározó tagja lett a mezőnynek, élete formájában játszik, de okozott neki néhány nehéz pillanatot a nyíregyházi teniszező az eléggé cudarrá váló időjárásban. Öt ötig tartotta az adogatását a nyitó szettben, akkor megingott, de sokszor jól mozgatta Bublikot, kellően agresszív volt, nem lehetett panasz a teljesítményére. A második szettben is azonnal reagált riválisa korai brékjére, semmire vette el a hibázgató Bublik szerváját. Kettő kettőnél remek adogatással javította ki a kettős hibáját, és versenyben maradt.

Bő háromnegyed ház volt a KIA Arénában, vonzotta a nézőket az alapvetően szórakoztató teniszre képes két játékos. Négy négynél elkezdett cseperegni az eső, és ekkor sajnos, a játékát remekül variálva Bublik is bréklabdához jutott, amit Fucsovics némi segítséggel hárított. Lett még egy sansz, amelyet már értékesített a kazah. Szerválhatott a kettő nulláért, simán meg is oldotta. Nem adta fel Fucsovics, olyannyira, hogy a harmadik játszmában 3:2-nél semmire brékelte le a magát néhány percre elhagyó Bublikot, így felcsillant a szépítés reménye. Öt háromnál ennek hitében állt oda szerválni, az ellenfél viszont ebben a gémben maximális összpontosítással visszavette az adogatását. Tényleg mintha csak bekapcsolt volna egy gombot magán Bublik, lendületbe jött, és átrohant Fucsovics Mártonon, aki egy kalapemelést így is megérdemel a produkciójáért.

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE (111 500 000 ausztrál dollár, kemény pálya)

Férfi egyes, 2. forduló

Bublik (kazah, 10.)–Fucsovics Márton 7:5, 6:4, 7:5