Tenisz: Marozsán Fábián bejutott az Australian Open harmadik fordulójába

Pechünkre egyszerre kezdett szerdán Bondár Anna és Marozsán Fábián az Australian Open negyedik játéknapjának legelején, mi utóbbi mérkőzésére ültünk be. Öröm az ürömben, hogy előbbi a hetes, Marozsán a külső, hatos pályán játszott, tehát kőhajításnyira voltak egymástól, tökéletesen áthallatszott, ahogyan a török szurkolók Zeynep Sönmezt buzdítják. Ha Marozsán úgy játszik, mint két napja a francia Arthur Rinderknech ellen, nem lehet gond a továbbjutása, ez volt az alaptézisünk. Nos, rögtön az első adandó alkalommal lebreakelte a lengyel Kamil Majchrzakot, hozta a pontos és agresszív játékát, viszont előnyét nem volt képes megerősíteni.

A szomszédban három breakkel kezdtek a felek, a mi szempontunkból sajnos rossz megoszlásban. Legmagasabban rangsorolt férfijátékosunk ugyanakkor újra breakelt, méghozzá semmire, és most magabiztosan hozzá is tette a sajátját (5:2). Megerőltetés nélküli 6:3-mal kezdett, ezúttal még kimagasló teniszre sem volt szüksége hozzá.

Rögtön három breaksansszal indult a második etap, a harmadikat nehéz helyzetből visszakapaszkodva meg is ragadta Marozsán Fábián. Majd három fogadóesélyt hárított, míg odaát Bondár elég simán elvesztette az első játszmát – tényleg elképesztő mennyiségű török szeme láttára. Marozsán megint breakelt, nem volt kérdés, nehéz volt elképzelni a fordulatot. Labdája lett az öt nullához világranglista-47. játékosunknak, simán megtámadta Majchrzak második adogatását, aztán azonban még nem szerválta ki a játszmát, maratoni game-ben szépített a lengyel. Váratlan rövidzárlat következett, érthetetlen hibák, máris feljött 5:3-ra Majchrzak. Öt négynél már nem lehetett rontani, de sajnos újabb breaklehetőségekhez jutott a rivális. Jó szervák adtak alapot ezek hárításához, majd újabb, a negyedik szettlabda következett, és mehettek is pihenőre a játékosok (6:4).

Bondár Annát a második szettben is lebreakelték, a kvázi hazai pályán játszó Sönmez pedig 5:4-nél lezárta a találkozót.

Marozsán ellenben nagy lépést tehetett volna a siker felé, ha nem üt gyakorlatilag fogadhatatlan szervát egy egy, fogadóelőnynél Majchrzak. Érkezett még egy sansz, ott Marozsán kapkodta el a támadást. A harmadik sem jött össze, lett negyedik is, hiába, honfitársunk a hálóba vágta a ritörnt. Bezzeg az ötödiknél – na, ott sem... A hatodiknál kiütötte a világból a labdát Marozsán, a lengyel meg kiszólt a legnagyobb drukkerének, hogy kicsit vegyen vissza, nyilván idegesítette őt az állandó bekiabálás. Az elképesztő hosszúságú game Majchrzaké lett, Marozsán viszont meg sem ingott, a következő alkalommal semmi negyvennel nyitott, a rivális hibázott, 3:2 ide. Négy kettőnél új labdák érkeztek, 5:4, 40–30-nál meg merkőzéslabda: necces szervát ütött Marozsán, aztán a labdamenetben alulmaradt, majd a hálóba vágta a fonákját, és el is ment a game. Öt hat, kettős hiba, két szettlabda, nem hittünk a szemünknek… Szuper szervájának köszönhetően mindkettőt hárította Marozsán, és eljutott a rövidítésig. Majchrzak kettős hibájával indult a tie-break, de agresszív tenyeressel egyből visszajött a lengyel fiatalember. Újabb minibreak, 3–1 ide, aztán fonák egyenessel még egy. Kicsit talán feleslegesen lett ennyire elnyújtva a mérkőzés (2 óra 22 perc), de a lényeg, Marozsán behúzta a rövidítést 7–5-re, és készülhet a harmadik fordulóra, ahol minden bizonnyal az Australian Open korábbi háromszoros döntőse, az orosz Danyiil Medvegyev lesz az ellenfele – ha mégsem, akkor a francia Quentin Halys.

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE (111 500 000 ausztrál dollár, kemény pálya)

Férfiak. Egyes. 2. forduló: Marozsán Fábián–Majchrzak (lengyel) 6:3, 6:4, 7:6. Nők. Egyes. 2. forduló: Sönmez (török)–Bondár Anna 6:2, 6:4