Cselgáncs World Tour: sikertelen második nap

K-SZ. B.K-SZ. B.
2026.03.07. 16:50
null
Fotó: Sabau Gabriela/IJF
Címkék
cselgáncs cselgáncs World Tour dzsúdó
Öt magyar versenyző mérette meg magát a szombati versenynapon a world tour linzi állomásán, de egyiküknek sem sikerült egynél több mérkőzést megnyernie, érem és helyezés nélkül maradtak a mieink.

Magasra tette a lécet Gyertyás Róza pénteken, nagyszerű teljesítményével ugyanis a linzi Grand Prix második helyén végzett. Nem volt könnyű dolga  magyar válogatott csapattársainak, akik hozzá szerettek volna felnőni, szombaton ez nem is sikerült egyiküknek sem. Magyarországot öt dzsudoka képviselte a viadal második napján, három férfi, Szegedi Dániel, Szabó Áron és Tóth Benedek, valamint két nő, Kriza Anna és Varga Brigitta.

Szegedi az első fordulón erőnyerőként jutott túl, első küzdelmét azonban elveszítette a második körben brazil riválisával szemben. Szabót brit, Tóthot pedig amerikai ellenfél ejtette ki már az első párharcban. A hölgyek megnyertek egy-egy mérkőzést, Kriza a dán Helene Christensent múlta felül, Varga pedig az olasz Nadia Simeoli felett aratott győzelmet. Előbbinek aztán spanyol, utóbbinak izraeli ellenfél parancsolt megálljt, így érem és helyezés nélkül zárták a mieink a versenynapot.

Vasárnap két nehézsúlyú honfitársunknak, Nerpel Gergelynek (90 kg) és Vég Zsombornak (100 kg) szurkolhatunk a Grand Prix-n.

CSELGÁNCS
GRAND PRIX, LINZ
Férfiak. 73 kg. 1. forduló: Nairne (brit)–Szabó Áron 5–0, Szegedi Dániel erőnyerő. 2. forduló: Oliveira (brazil)–Szegedi 7–0. 81 kg. 1. forduló: Silot (amerikai)–Tóth Benedek 10–0
Nők. 63 kg. 1. forduló: Kriza Anna–Christensen (dán) 10–0, Varga Brigitta–Simeoli (olasz) 10–0. 2. forduló: Vazquez Fernandez (spanyol)–Kriza 10–5, Sharir (izraeli)–Varga 5–0

 

