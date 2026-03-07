Nemzeti Sportrádió

NB I

Újpest–Paks 0–0 – ÉLŐ!, ZTE–ETO 2–1

Visszatérhetnek a nemzetközi mezőnybe az orosz utánpótlás kézilabda-válogatottak

2026.03.07. 14:42
null
Visszatérhetnek a nemzetközi mezőnybe az orosz utánpótlás kézilabda-válogatottak (Fotó: Getty Images)
Címkék
Oroszország Fehéroroszország Fehéroroszország kézilabda orosz-ukrán háború orosz kézilabda
Az orosz ifjúsági és junior kézilabda-válogatottak ismét indulhatnak a nemzetközi versenyeken, ahol használhatják a nemzeti zászlajukat és himnuszukat.

„Valószínűleg visszatérhetünk az Európa-bajnokságra és a világbajnokságra, valamint más nagyobb tornákra is. Attól is függ, hogy hol rendezik meg őket” – mondta Szergej Siskarjov, az orosz szövetség elnöke. A korábbi kiváló játékos reméli, hogy a döntés kiterjed majd a felnőtt együttesekre is.

Az orosz válogatottak és klubcsapatok 2022 óta nem vehetnek részt nemzetközi versenyeken az ukrajnai háború miatt. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) tavaly decemberben javasolta, hogy a nemzetközi sportszövetségek engedélyezzék Oroszország – és az ukrajnai konfliktusban Moszkvát támogató Fehéroroszország – sportolói számára a részvételt az ifjúsági korosztályok tornáin zászlajuk és himnuszuk használatával egyetemben. Ez az ajánlás egyéni és csapatsportokra egyaránt vonatkozik.

 

Oroszország Fehéroroszország Fehéroroszország kézilabda orosz-ukrán háború orosz kézilabda
Legfrissebb hírek

A Nemzetközi Sportmászószövetség véget vetett az oroszok és a fehéroroszok felfüggesztésének

Egyéb egyéni
2026.02.23. 17:16

Paralimpia 2026: hat orosz és négy fehérorosz versenyző indulhat

Egyéb egyéni
2026.02.17. 16:55

Korlátozás nélkül úszhatnak az orosz és fehérorosz juniorok – hivatalos

Úszás
2026.02.05. 20:04

NOB: nincs menetrendje az orosz sportot sújtó szankciók feloldásának

Téli sportok
2026.02.03. 10:30

A húsz év alatti orosz és fehérorosz súlyemelők használhatják hazájuk zászlaját nemzetközi versenyeken

Egyéb egyéni
2026.01.24. 14:08

Az IIHF fenntartja az orosz hokiválogatottakkal szembeni szankciókat

Jégkorong
2026.01.21. 22:14

Újabb orosz sportolóknak adott semleges státuszt a nemzetközi síszövetség

Téli sportok
2025.12.25. 15:00

Kézilabda: tavasszal lehet szó az orosz csapatok nemzetközi visszatéréséről

Kézilabda
2025.12.22. 14:46
Ezek is érdekelhetik