Nemzeti Sportrádió

Australian Open: Babosék búcsúztak az első fordulóban

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2026.01.21. 07:03
Babos Tímea (Fotó: Getty Images)
Címkék
Australian Open Leylah Fernandez Babos Tímea
Babos Tímea és a kanadai Leylah Fernandez három játszmában vereséget szenvedett egy spanyol, amerikai duótól az ausztrál nemzetközi teniszbajnokság szerdai versenynapján, a női párosok első fordulójában.

Babos és Fernandez duója nem lett kiemelt, mert a kanadai játékos ranglistahelyezése nem volt elég jó, így már a 32 közé jutásért nehéz rivális várt rájuk a kilencedikként rangsorolt spanyol Cristina Bucsa és az amerikai Nicole Melichar-Martinez személyében. 

A szerdai ütközetben a spanyol, amerikai duó biztosan hozta az első szettet. A másodikban Babosék 2:4 után sorozatban négy játékot nyertek és egyenlítettek, de a harmadik – és vele a győzelem – az ötödik gémben brékelő kiemelt kettősé lett.

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE (111 500 000 ausztrál dollár, kemény pálya)
Női páros, 1. forduló (a 32 közé jutásért)
Cristina Bucsa, Nicole Melichar-Martinez (spanyol, amerikai, 9.)–Babos Tímea, Leylah Fernandez (magyar, kanadai) 6:4, 4:6, 6:3

(MTI)

 

Australian Open Leylah Fernandez Babos Tímea
Legfrissebb hírek

Australian Open: Szabalenka és Gauff is magabiztos győzelemmel jutott a harmadik fordulóba

Tenisz
11 perce

Marozsán Fábián bejutott az Australian Open harmadik fordulójába

Tenisz
4 órája

Australian Open: csak két szettet kellett lejátszania Sinnernek az első meccsén

Tenisz
21 órája

Australian Open: Udvardy egyesben, Bondár és Marozsán párosban búcsúzott

Tenisz
Tegnap, 7:08

Novak Djokovics szettveszteség nélkül jutott tovább az Australian Openen

Tenisz
2026.01.19. 13:58

Australian Open: Gauff sima győzelemmel kezdett Melbourne-ben

Tenisz
2026.01.19. 08:42

Australian Open: máris búcsúzott a világranglista nyolcadik helyezettje

Tenisz
2026.01.19. 08:10

Tenisz: Marozsán Fábián ragyogó játékkal ütötte ki Rinderknecht

Tenisz
2026.01.19. 06:02
Ezek is érdekelhetik