Australian Open: Babosék búcsúztak az első fordulóban

Babos és Fernandez duója nem lett kiemelt, mert a kanadai játékos ranglistahelyezése nem volt elég jó, így már a 32 közé jutásért nehéz rivális várt rájuk a kilencedikként rangsorolt spanyol Cristina Bucsa és az amerikai Nicole Melichar-Martinez személyében.

A szerdai ütközetben a spanyol, amerikai duó biztosan hozta az első szettet. A másodikban Babosék 2:4 után sorozatban négy játékot nyertek és egyenlítettek, de a harmadik – és vele a győzelem – az ötödik gémben brékelő kiemelt kettősé lett.

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE (111 500 000 ausztrál dollár, kemény pálya)

Női páros, 1. forduló (a 32 közé jutásért)

Cristina Bucsa, Nicole Melichar-Martinez (spanyol, amerikai, 9.)–Babos Tímea, Leylah Fernandez (magyar, kanadai) 6:4, 4:6, 6:3

(MTI)