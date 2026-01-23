Nemzeti Sportrádió

Aus. Open: Zverev nyolcaddöntős Norrie legyőzésével; Szvitolina is továbbjutott

2026.01.23. 12:42
Alexander Zverev bejutott a negyedik fordulóba (Fotó: Getty Images)
A 3. fordulót sem úszta meg szettvesztés nélkül Alexander Zverev az Australian Openen, ám a harmadik és a negyedik játszmában viszonylag könnyedén felülmúlta Cameron Norrie-t.

Alexander Zverev az első két körben is elvesztette a nyitó és a második játszma egyikét, és ez Cameron Norrie ellen sem volt másképp. Ahogyan az sem, hogy a 3. kiemelt német a harmadik és a negyedik szettben magasabb szintre kapcsolt, brit ellenfele nem tudott mit kezdeni vele.

Nem okozott gondot az ausztrálok hatodik kiemeltjének, Alex de Minaurnak Frances Tiafoe legyőzése.

A nőknél Elina Szvitolina rövidítésben hozta a Gyiana Snajgyer elleni első játszmát, a folytatás viszont már könnyebb volt az ukrán játékos számára.

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE (111 500 000 ausztrál dollár, kemény pálya)
FÉRFI EGYES, 3. FORDULÓ (a 16 közé jutásért)
Francisco Cerúndolo (18.)–Andrej Rubljov (orosz, 13.) 6:3, 7:6 (7–4), 6:3
Alex de Minaur (ausztrál, 6.)–Frances Tiafoe (amerikai, 29.) 6:3, 6:4, 7:5
Alexander Zverev (német, 3.)–Cameron Norrie (brit, 26.) 7:5, 4:6, 6:3, 6:1
Korábban
Learner Tien (amerikai, 24.)–Nuno Borges (portugál) 7:6 (11–9), 6:4, 6:2
Danyiil Medvegyev (orosz, 11.)–Marozsán Fábián 6:7 (5–7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3
Tommy Paul (amerikai, 19.)–Alejandro Davidovich (spanyol, 14.) 6:1, 6:1-nél Davidovich feladta
Carlos Alcaraz (spanyol, 1.)–Corentin Moutet (francia, 32.) 6:2, 6:4, 6:1

NŐI EGYES, 3. FORDULÓ (a 16 közé jutásért)
Elina Szvitolina (ukrán, 12.)–Gyiana Snajgyer (orosz, 23.) 7:6 (7–4), 6:3
Korábban
Victoria Mboko (kanadai, 17.)–Clara Tauson (dán, 14.) 7:6 (7–5), 5:7, 6:3
Arina Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Anastasia Potapova (osztrák) 7:6 (7–4), 7:6 (9–7)
Julija Putyinceva (kazah)–Zeynep Sönmez (török) 6:3, 6:7 (3–7), 6:3
Coco Gauff (amerikai, 3.)–Hailey Baptiste (amerikai) 3:6, 6:0, 6:3
Karolína Muchová (cseh, 19.)–Magda Linette (lengyel) 6:1, 6:1
Iva Jovic (amerikai, 29.)–Jasmine Paolini (olasz, 7.) 6:2, 7:6 (7–3)

 

