Aus. Open: Zverev nyolcaddöntős Norrie legyőzésével; Szvitolina is továbbjutott

Alexander Zverev az első két körben is elvesztette a nyitó és a második játszma egyikét, és ez Cameron Norrie ellen sem volt másképp. Ahogyan az sem, hogy a 3. kiemelt német a harmadik és a negyedik szettben magasabb szintre kapcsolt, brit ellenfele nem tudott mit kezdeni vele.

Nem okozott gondot az ausztrálok hatodik kiemeltjének, Alex de Minaurnak Frances Tiafoe legyőzése.

A nőknél Elina Szvitolina rövidítésben hozta a Gyiana Snajgyer elleni első játszmát, a folytatás viszont már könnyebb volt az ukrán játékos számára.

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE (111 500 000 ausztrál dollár, kemény pálya)

FÉRFI EGYES, 3. FORDULÓ (a 16 közé jutásért)

Francisco Cerúndolo (18.)–Andrej Rubljov (orosz, 13.) 6:3, 7:6 (7–4), 6:3

Alex de Minaur (ausztrál, 6.)–Frances Tiafoe (amerikai, 29.) 6:3, 6:4, 7:5

Alexander Zverev (német, 3.)–Cameron Norrie (brit, 26.) 7:5, 4:6, 6:3, 6:1

Korábban

Learner Tien (amerikai, 24.)–Nuno Borges (portugál) 7:6 (11–9), 6:4, 6:2

Danyiil Medvegyev (orosz, 11.)–Marozsán Fábián 6:7 (5–7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3

Tommy Paul (amerikai, 19.)–Alejandro Davidovich (spanyol, 14.) 6:1, 6:1-nél Davidovich feladta

Carlos Alcaraz (spanyol, 1.)–Corentin Moutet (francia, 32.) 6:2, 6:4, 6:1

NŐI EGYES, 3. FORDULÓ (a 16 közé jutásért)

Elina Szvitolina (ukrán, 12.)–Gyiana Snajgyer (orosz, 23.) 7:6 (7–4), 6:3

Korábban

Victoria Mboko (kanadai, 17.)–Clara Tauson (dán, 14.) 7:6 (7–5), 5:7, 6:3

Arina Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Anastasia Potapova (osztrák) 7:6 (7–4), 7:6 (9–7)

Julija Putyinceva (kazah)–Zeynep Sönmez (török) 6:3, 6:7 (3–7), 6:3

Coco Gauff (amerikai, 3.)–Hailey Baptiste (amerikai) 3:6, 6:0, 6:3

Karolína Muchová (cseh, 19.)–Magda Linette (lengyel) 6:1, 6:1

Iva Jovic (amerikai, 29.)–Jasmine Paolini (olasz, 7.) 6:2, 7:6 (7–3)