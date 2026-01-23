Aus. Open: Szabalenkának nehéz meccse volt, de sem ő, sem Alcaraz nem vesztett még szettet
Carlos Alcaraz egyelőre jól halad azon az úton, amelynek végén a Roland Garros, a Wimbledon és a US Open után az Australian Opent is megnyerné: a spanyol klasszisnak három forduló elteltével nincs elvesztett szettje.
A nőknél ugyanez elmondható Arina Szabalenkára, annyi különbséggel, hogy neki van már Grand Slam-győzelme Melbourne-ben, kettő is.
Búcsúzott a tornától a hetedik kiemelt Jasmine Paolini, az olasz játékost a mindössze 18 éves Iva Jovic ejtette két.
AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE (111 500 000 ausztrál dollár, kemény pálya)
FÉRFI EGYES, 3. FORDULÓ (a 16 közé jutásért)
Learner Tien (amerikai, 24.)–Nuno Borges (portugál) 7:6 (11–9), 6:4, 6:2
Danyiil Medvegyev (orosz, 11.)–Marozsán Fábián 6:7 (5–7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3
Tommy Paul (amerikai, 19.)–Alejandro Davidovich (spanyol, 14.) 6:1, 6:1-nél Davidovich feladta
Carlos Alcaraz (spanyol, 1.)–Corentin Moutet (francia, 32.) 6:2, 6:4, 6:1
NŐI EGYES, 3. FORDULÓ (a 16 közé jutásért)
Victoria Mboko (kanadai, 17.)–Clara Tauson (dán, 14.) 7:6 (7–5), 5:7, 6:3
Arina Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Anastasia Potapova (osztrák) 7:6 (7–4), 7:6 (9–7)
Julija Putyinceva (kazah)–Zeynep Sönmez (török) 6:3, 5:7 (3–7), 6:3
Coco Gauff (amerikai, 3.)–Hailey Baptiste (amerikai) 3:6, 6:0, 6:3
Karolína Muchová (cseh, 19.)–Magda Linette (lengyel) 6:1, 6:1
Iva Jovic (amerikai, 29.)–Jasmine Paolini (olasz, 7.) 6:2, 7:6 (7–3)