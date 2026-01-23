Aus. Open: Szabalenkának nehéz meccse volt, de sem ő, sem Alcaraz nem vesztett még szettet

Carlos Alcaraz egyelőre jól halad azon az úton, amelynek végén a Roland Garros, a Wimbledon és a US Open után az Australian Opent is megnyerné: a spanyol klasszisnak három forduló elteltével nincs elvesztett szettje.

A nőknél ugyanez elmondható Arina Szabalenkára, annyi különbséggel, hogy neki van már Grand Slam-győzelme Melbourne-ben, kettő is.