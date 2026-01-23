Nemzeti Sportrádió

Aus. Open: Szabalenkának nehéz meccse volt, de sem ő, sem Alcaraz nem vesztett még szettet

2026.01.23. 09:35
Arina Szabalenka is tudja, hogy ez nyögvenyelős volt... (Fotó: Getty Images)
A nőknél és a férfiaknál is játszmavesztés nélkül harcolta ki a továbbjutást a világelső az Australian Open 3. fordulójában: Arina Szabalenka ellenfele az osztrák Anastasia Potapova volt, míg Carlos Alcaraz a francia Corentin Moutet-vel csapott össze.

Carlos Alcaraz egyelőre jól halad azon az úton, amelynek végén a Roland Garros, a Wimbledon és a US Open után az Australian Opent is megnyerné: a spanyol klasszisnak három forduló elteltével nincs elvesztett szettje.

A nőknél ugyanez elmondható Arina Szabalenkára, annyi különbséggel, hogy neki van már Grand Slam-győzelme Melbourne-ben, kettő is.

Tenisz
5 órája

Australian Open: kettő nullás hátrányból fordított Medvegyev Marozsán Fábián ellen Melbourne-ben

A Grand Slam-bajnok orosz kiválóság ráadásul a harmadik szett elején brékhátrányba került legjobbunkkal szemben.

Búcsúzott a tornától a hetedik kiemelt Jasmine Paolini, az olasz játékost a mindössze 18 éves Iva Jovic ejtette két.


AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE (111 500 000 ausztrál dollár, kemény pálya)
FÉRFI EGYES, 3. FORDULÓ (a 16 közé jutásért)
Learner Tien (amerikai, 24.)–Nuno Borges (portugál) 7:6 (11–9), 6:4, 6:2
Danyiil Medvegyev (orosz, 11.)–Marozsán Fábián 6:7 (5–7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3
Tommy Paul (amerikai, 19.)–Alejandro Davidovich (spanyol, 14.) 6:1, 6:1-nél Davidovich feladta
Carlos Alcaraz (spanyol, 1.)–Corentin Moutet (francia, 32.) 6:2, 6:4, 6:1

NŐI EGYES, 3. FORDULÓ (a 16 közé jutásért)
Victoria Mboko (kanadai, 17.)–Clara Tauson (dán, 14.) 7:6 (7–5), 5:7, 6:3
Arina Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Anastasia Potapova (osztrák) 7:6 (7–4), 7:6 (9–7)
Julija Putyinceva (kazah)–Zeynep Sönmez (török) 6:3, 5:7 (3–7), 6:3
Coco Gauff (amerikai, 3.)–Hailey Baptiste (amerikai) 3:6, 6:0, 6:3
Karolína Muchová (cseh, 19.)–Magda Linette (lengyel) 6:1, 6:1
Iva Jovic (amerikai, 29.)–Jasmine Paolini (olasz, 7.) 6:2, 7:6 (7–3)

 

Australian Open Carlos Alcaraz Arina Szabalenka
Ezek is érdekelhetik