Öt és fél órás dráma Melbourne-ben: Zverev kétszettes hátrányról visszajött a megsérülő Alcaraz ellen, mégis a spanyol jutott döntőbe

Eddig egyetlen alkalommal sem sikerült a kezdésre bejutni a kiemelt érdeklődésre számot tartó mérkőzések közül az Australian Openen (később viszont mindegyikre, amelyet kiválasztottam), Jannik Sinner és Ben Shelton negyeddöntős összecsapásából csupán két gémet láthattam a Rod Laver Aréna lelátóján ülve. Pénteken a férfielődöntő találkozóira sem jutott nekem jegy, viszont most először szerencsés volt a Nemzeti Sportrádiónál dolgozó kollégám, Kreisz Bálint, és lehetőséget kapott arra, hogy végignézze mindkét meccset – a döntők napjain még megfoghatja a kezemet Fortuna! Nincsenek könnyű helyzetben azok az újságírók, akiknek játékosai már befejezték a szereplésüket, nyilvánvalóan nem őket részesítik előnyben akkor, amikor korlátozottak a lehetőségek, vagyis nem fér el az összes akkreditált médiamunkás a nekik biztosított helyeken a Melbourne Park legnagyobb stadionjában.

Amíg türelmesen vártam a soromra, addig is nézhettem persze saját monitoron Carlos Alcaraz és Alexander Zverev csatáját. A világelső spanyol egyértelmű favoritként kezdte ezt a mérkőzést, szettveszteség nélkül jutott be a legjobb négy közé, míg Zverev nem volt igazán meggyőző.

Ezúttal viszont remekül kezdett, első három adogatójátékában nem ingott meg – ő lehetett volna egyébként az első német, aki Grand Slam-tornán legyőzi a világelsőt 2017 óta, ekkor bátyja, Mischa Zverev búcsúztatta Andy Murray-t Melbourne-ben, a legjobb 16 között.

A negyedik szervagémben már majdnem beütött a krach, harminc semmiről lett bréklabdája Alcaraznak, gyönyörű megoldást választott, Zverev hátra is nézett, tényleg benn volt-e a tűpontos elütés. A lehetőséggel nem élt a spanyol, stabil adogatásokkal Zverev fordított, 4:3-ra vezetett. Kiegyenlített ütközetet láthattunk, a tavalyi döntős német nem adta olcsón a bőrét – miért is tette volna, két éve ő nyert itt a negyeddöntőben.

Négy négynél is érkezett egy Alcaraz-fogadóesély, Zverev kockázatos második szervát ütött, kettős hiba lett belőle, elbukta a szerváját, aztán magyarázott a csapatának, biztos onnan jött a javaslat, hogy legyen bevállalós az adogatás.

Hat néggyel kezdte tehát élete első Australian Open-elődöntőjét Alcaraz, és ekkor már az ő szája íze szerint alakultak a történések, azonnali brékkel indíthatta volna a második felvonást, de kissé elmérte magas ívű átemelését. Zverev mindenesetre ekkor már nem hitte el, hogy itt megtörhet az átka, és végre GS-t nyer majd, érthetetlen hibákat követett el, amiket csak a szerváival tudott kompenzálni, ám nagyon sok időbe telt neki, hogy lezárja a nyitó gémet.

Utána ismét stabilizálta a helyzetét, azonban még messze volt, hogy a szett kritikus szakaszába lépjünk, amikor a sztárok előveszik a legjobb teniszüket. Nos, Zverev vette elő… Három bréklabdához jutott 3:2-nél, az első kettőnél nem volt esélye a játék lezárására, a harmadiknál viszont Alcaraz hibázott azzal, hogy fonákoldalon tenyeresre fordult. Új labdákkal szervált a német, de így sem volt egyszerű dolga – azért 30-ra hozta a gémet, 5:2-re vezetett, 5:3-nál viszont semmi harminccal nyitott. Gondolhatta magában, ha ezt a szettet nem rántja be, akkor egyet sem nyer, úgyhogy ütött egy igazán szép fonákot a sarokba. Aztán nem tudott válaszolni Alcaraz ritörnjére, 15:40, ekkor előhúzott egy jó adogatást, viszont Alcaraz agresszív volt, és megcsinálta a visszabréket a második sanszából. Jöhetett volna a kötelező összeomlás Zverevtől, azonban 5:5-nél hárított két bréklabdát, kifejezetten nehéz játékot fordított a maga javára.

Következhetett a rövidítés, amelyből a tornán idáig mindhárom rá kiróttat megnyerte Alcaraz, Zverev viszont csak egyet a háromból. Majd a négyből. A német tényleg mindent beleadott, hogy ki tudjon egyenlíteni, szerválhatott is ezért, ugyebár – mindhiába, a spanyol bikát nem tudta megtörni, noha a tie-breakben öt ötnél csak pályára kellett volna tennie egy nem megoldhatatlan röptét.

Hiába, ha valaki nem hisz magában eléggé, nem sok esélye marad a sportág történetének egy máris nagy alakjával szemben… Ami szembeötlő volt, hogy bántóan rosszul reagált a rövidítésekre Zverev, ha el is érte őket, csak visszatenni tudta Alcaraz térfelére, a feladatát megnehezíteni nem.

A harmadik játszma is szorosan alakult, öt négynél ápolták Alcaraz combját, Zverev nem volt boldog, mert úgy vélte, ellenfele csak görcsöl, ami miatt nem lenne jogosult ápolást kérni. Ennek ellenére a mérkőzésben maradt, majd 5:6-nál ismét, bár semmi harminccal kezdett. Látszott, hogy Alcaraznak gondjai vannak, valahogyan le kellett volna zárnia a mérkőzést a rövidítésben, mielőtt elhatalmasodik rajta a sérülése. Próbálta kevés mozgással menedzselni a történteket, de minibrékhátrányba került (2–3). Ettől még persze Zverev elronthatta ezt is, ám Alcaraz hosszúra ütött egy ziccert, aztán lesántikált a cseréhez – ekkor éppen három órája teniszeztek. Zverev szépíteni tudott, a nagy kérdés az volt, Alcaraz helyzete javul, vagy fel kell adnia a mérkőzést.

Ismét ápolták a spanyolt, lépni is alig bírt, úgy tűnt, percek kérdése, hogy a hálóhoz sétáljon és kezet nyújtson Zverevnek. Hihetetlen, de így is hozta az első szerváját a negyedik játszmában, mi több, a másodikat is. Persze nem egyszerű sérült játékos ellen játszani, ám a világranglista harmadik helyezettjétől el lehetett várni, hogy így azért megoldja ezt a házi feladatot. A harmadik Alcaraz-adogatójáték sem lett Zverevé, a világelső igyekezett erőt meríteni a szurkolók biztatásából is, akik óriási ovációval támogatták őt. Három négynél sem következett be a Zverev-brék, Alcaraz talán túlélte a legnehezebb időszakát, mert elkezdett jobban mozogni a korábbinál. Ez azonban nem jelentette azt, hogy rendesen bele tudott állni az ütéseibe, bajba került adogatóként, 4:5, 0:30 állt az eredményjelzőn, ekkor egy kőkemény tenyeressel javított a helyzetén. Majd kerettel ütött meg egy labdát Zverev, aztán kapott egy újabb tenyerest a sarokba, megint megmentette a szervagémjét Alcaraz, és kérte az ovációt a publikumtól.

Fotó: Getty Images

A találkozó harmadik rövidítése következett, emberfeletti produkciót mutatott be Alcaraz, belekezdtek az ötödik órába is, nagyon kellettek a jó szervák a spanyoltól, viszont hosszabb labdamenet után Zverev jutott előnyhöz. Azonnal elfecsérelte, sőt, a hálóba vágta a következő labdát – máris fordult a kocka! Vagy fél percig, amikor Alcaraz ütött outot, 3–3, térfélcsere. Hozta a kötelezőt a hatszoros Grand Slam-győztes, Zverev ászértékű adogatással felelt rá, majd Alcaraz hosszúra ütött, 5–4 a németnek. Aki két szettlabdához jutott Alcaraz újabb rontása miatt, s már az elsőt meg is csinálta egy valóban parádés tenyeres kereszttel.

Eljutottunk a döntő játszmáig, nulla nulla, 30 mindnél fantasztikus labdamenetet nyert meg Alcaraz, ám ez sem mentette meg a bréktől, kettős hibával zárult a gém. Negyven semmiről lett bréklabdája 1:2-nél a 22 éves spanyolnak, azonban túlhúzta a ritörnt. A második sansz is ment a levesbe, Zverev becsületére váljék, szenvedett már, fújtatott ő is, de valahogyan kezelni tudta a furcsa helyzetet, amivel szembe kellett néznie, legalábbis egyelőre. Alcaraz nem adta fel, bár szélmalomharcot folytatott, ennek ellenére eljutott még egy bréklabdáig, ám a háló kidobta a tenyeresét. Négy kettőre vezetett a német, aztán beléptek a maratoni összecsapás hatodik órájába, Alcaraznak pedig megint adódott esélye visszajönni 3:4-nél – a hálóban kötött ki a labdája. Jött a következő is, biztatta a közönséget a spanyol, mintha nem lenne holnap, a hozzátartozói, a stábja mindent megadtak volna a fordulatért, amely csak nem akart bekövetkezni – persze hogy nem, hiszen Zverev talán a meccs legszebb ütésével hozta a gémet.

Öt négynél a döntőbe jutásért adogathatott, ami tavaly összejött neki, az idén viszont egy szempontjából nagyon szerencsés fordulat teremtette meg ennek az esélyét – ne feledkezzünk arról sem meg azért, hogy 2025-ben Novak Djokovics egy szett után feladta Zverev ellen a meccset. Alcaraz feltett mindent egy lapra, magabiztos elütéssel indított a passzív némettel szemben, aki a következő pontnál a hálóba helyezte a labdát. Kisegítette Alcaraz egy széles tenyeressel, aztán viszont kegyetlenül bevágta a sarokba, két bréklabda, most vagy soha! Visszajött Alcaraz, folytatódott a dráma, nem lehetett megjósolni, ki nyer. A spanyol nagyon jó helyzetbe került, 15-re hozta a szerváját, 6:5-re vezetett, lélektanilag nagy előnyhöz jutott. Csaknem öt és fél óra kellett az első mérkőzéslabdához, Alcaraz kapta meg az esélyt fogadóként, necces első szervát ütött Zverev, aztán meg a hálóba röptézett. Ilyen nincs és mégis van! Átölelte egymást a két hős, a nagyobbik meg visszajöhet vasárnap döntőt játszani, ha maradt még energiája és van hozzá lába.

A MECCSLABDA

ÖSSZEFOGLALÓ

„Nagy küzdelem zajlott, nekem szerencsétlen végkifejlettel, de mindent kiadtam magamból. Sajnos a végén nem tudtam a szervámra támaszkodni, mert alig bírtam már felugrani. Így alakult, az élet megy tovább. Úgy gondolom, Carlos csak görcsölt, arra pedig nem kérhetne ápolási szünetet, nem az én döntésem volt, hogy megkapta, nem örültem neki. A második játszmát meg kellett volna nyernem, szerválhattam érte, de egy rossz játékom következett, nincs mentségem. Az ötödik szettre kimerültem, ám ha egy eggyel kezdtük volna a harmadik játszmát, amelyben begörcsölt, másképp alakulhatott volna a meccs. Mindketten elmentünk a határunkig, büszke vagyok magamra, ha tudom folytatni azt a munkát, amit elkezdtem, nagyon jó évem lehet.” Alexander Zverev világranglista-3. német játékos

TENISZ

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE

Férfi egyes, elődöntő

Carlos Alcaraz (spanyol, 1.)–Alexander Zverev (német, 3.) 6:4, 7:6 (7–5), 6:7 (3–7), 6:7 (4–7), 7:5

KÉSŐBB

11.00: Novak Djokovics (szerb, 4.)–Jannik Sinner (olasz, 2.) (Tv: Eurosport1)