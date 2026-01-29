Australian Open: Ribakina lesz Szabalenka ellenfele a női döntőben

A vártnál talán kisebb csatát hozott az Australian Open második női elődöntője, amelyben a kazah Jelena Ribakina és az amerikai Jessica Pegula nézett farkasszemet egymással. Kettejük közül egyértelműen Ribakina kezdte jobban a találkozót, gyorsan elhúzott 3:0-ra, majd onnan magabiztos adogatójátékokkal menetelt el a szettgyőzelemig.

Amerikai riválisa a nyitó játszmában sokat rontott és láthatóan kissé frusztrálttá vált, ezen a helyzeten pedig úgy tűnt, a folytatásra sem tud változtatni, Ribakina ugyanis megint gyorsan brékelőnybe került. Pegula ekkor összekapta magát és azonnal egyenlített, de a gyenge adogatásai után 3:2-nél már újra a kazah volt előnyben. Ribakina ezek után egyértelműen fölénybe került és különösen a saját adogatásánál játszott meggyőzően, viszont 5:4-nél képtelen volt kiszerválni a mérkőzést, majd miután megint elvette Pegula adogatását, 6:5-nél újra megremegett a keze.

A második játszmáról így a rövidítés döntött, amely ugyanolyan hullámzó volt, amilyen a szett korábbi szakasza. Sok minibrék „színesítette” a játékot, 6–5-nél Pegula a játszmáért adogatott, ám hibázott, Ribakina pedig végül 9–7-re megnyerte a tie-breaket és ezzel – 1 óra 42 perc alatt – a meccset is.

A 2022-es wimbledoni torna győztese 2023 után jutott ismét döntőbe Melbourne-ben, ahol csakúgy, mint akkor, Arina Szabalenka lesz az ellenfele, aki három éve 4:6, 6:3, 6:4-re nyerte kettejük csatáját, és most sorozatban negyedszer lesz ott a fináléban.

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE (111 500 000 ausztrál dollár, kemény pálya)

NŐI EGYES

ELŐDÖNTŐ

Jelena Ribakina (kazah, 5.)–Jessica Pegula (amerikai, 6.) 6:3, 7:6 (9–7)

