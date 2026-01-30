Honnan húzta ezt elő?! Djokovics hatalmasat küzdve legyőzte Sinnert öt szettben, ő döntőzik Alcarazzal Melbourne-ben

Az első elődöntő izgalmait nyilvánvalóan nem überelhette a címvédő Jannik Sinner és a korábbi, tízszeres győztes Novák Djokovics csatája, de színvonalas mérkőzés simán kerekedhetett belőle. Utólag viccesen hangzik ez a nyitó mondat.

Az első játszmát uralta az olasz, voltak szép pontjai Djokovicsnak, ám a hosszabb labdamenetekben nem volt sok esélye riválisával szemben, legalábbis ekkor még. Djokovics kockáztatott, próbálta minél többet futtatni Sinnert, ám nem volt elég valahogyan behúzni a saját szerváit, valamiképpen el kellett jutnia a breakig. Volt labdája ehhez a második szettben 2:1-nél, ám nem ment vissza a ritörnje. Lett még egy, nagyon szépen játszott ebben a periódusban Djokovics, csakhogy érkezett a túloldalról egy fogadhatatlan szerva. Bombasztikus tenyeressel a harmadik esélyt is megteremtette magának a szerb, és ezt már megcsinálta, aztán tüzelte a közönséget. Semmi negyvenről fordította meg a következő játékot, így már négy egyre vezetett. Ordított a csapata felé, viszont újabb breaklabdát hárított és fordított három parádés adogatással (5:2). Szinte tökéletes játszmát hozott össze, amelyet izgalommentesen zárt le 6:3-mal, majd elvonult a mosdóba. Tavaly két GS-elődöntőt is három nullára bukott el Sinnerrel szemben, úgyhogy máris beljebb volt.

Nagyon régóta nem mutatott ilyen remek játékot Djokovics, meg is lepte vele Sinnert, ez egészen biztos. A harmadik szettben is a szerb jutott előbb breaksanszhoz, gyönyörűen kidolgozott labdamenettel hárította az olasz (3:2 neki). Megmerevedtek a frontvonalak, vagy inkább fogalmazzunk úgy, remekül adogattak a játékosok. Öt négyes vezetésénél semmi negyvene lett Sinnernek, három szettlabdája tehát, az elsőnél közel járt, de szélesre ütötte a labdát, a másodiknál viszont Djokovics átemelése bizonyult hosszúnak (6:4).

A negyedik etap Djokovics-breaklabdával vette kezdetét, jó adogatás segített Sinnernek a hárításában, de jött még egy, az egész game-ben gyönyörűen célozta a sarkokat a szerb, és Sinner rontásával előnybe került. Féltve őrizte ezt a breaket, tényleg parádésan játszott, jót tett neki, hogy kipihenten állhatott oda ehhez a mérkőzéshez. Viszont amikor nem volt kellően precíz, egyből bajba került, a kis figyelmetlenség azonban nem hozott visszabreaket 4:3-nál. Öt négynél két szettlabdát még hárított Sinner, izgalmas labdamenet után lett egy harmadik is Djokovicsnak, három óra és kilenc perc elteltével döntő szett következett.

Ott pedig 1:0-nál Sinner oldaláról szinte minden labda visszament Djokovics térfelére, de a két breaklehetőség sem volt elég a legutóbbi két melbourne-i torna győztesének. Újabb kettő jött a következő fogadása során, Djokovics tanári ütésekkel hárította ezeket, a közönség megőrült!

A harmadik sanszát Sinner kapkodta el, 2:2. A szurkolók ászt kértek Djokovicstól, megkapták, 3:3. Aztán eljött a szerb ideje, 40–15-je volt Sinnernek, de breaklabdához jutott Djokovics, Sinner meg kiütötte. Még két szervát kellett hozni a csodához a 24-szeres Grand Slam-bajnoknak, először három breaklabdát hárított ezért, aztán meg nullát, nyugodtan lehet méricskélni, a sportág valaha volt legnagyobb alakját láthattak ezen a napon tündökölni a Rod Laver Arenában.

Djokovics egy lépésre van a 25. Grand Slam-diadalától, Carlos Alcaraz meg a karrier Grand Slamtől, vasárnap kiderül, melyikük örülhet.

TENISZ

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE

Férfi egyes, elődöntő

Jannik Sinner (olasz, 2.)–Novak Djokovics (szerb, 4.) 6:3, 3:6, 6:4, 4:6, 4:6

KORÁBBAN

Carlos Alcaraz (spanyol, 1.)–Alexander Zverev (német, 3.) 6:4, 7:6 (7–5), 6:7 (3–7), 6:7 (4–7), 7:5