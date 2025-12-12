Nemzeti Sportrádió

FIDE: az orosz sakkozók semlegesként indulhassanak a csapatversenyeken

2025.12.12. 12:05
A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) tanácsa azt javasolja, hogy az oroszok semlegesként indulhassanak a csapatversenyeken.

A FIDE-testület indítványáról a szervezet közgyűlése várhatóan vasárnap szavaz. Egy másik javaslat arról szól, hogy a közgyűlés oldja fel azokat a korlátozásokat, amelyek miatt Fehéroroszország mostanáig nem rendezhetett a FIDE égisze alatt zajló tornákat.

Az orosz férfi és női sakkozók részvételét a csapatversenyeken 2022-ben, az ukrajnai fegyveres konfliktus kirobbanása után függesztették fel. E téren változás idén januárban következett be, amikor a FIDE megengedte Oroszország ifjúsági és paralimpiai csapatainak az indulását semleges színekben. A világszövetség a nyáron hozzájárult, hogy az orosz női válogatott a FIDE zászlaja alatt asztalhoz ülhessen a novemberi spanyolországi csapat-világbajnokságon, amelyet aztán meg is nyert Linaresben.

A FIDE azt már korábban engedélyezte az orosz és fehérorosz sakkozóknak, hogy egyénileg, semleges státuszban szerepeljenek a nemzetközi versenyeken.

 

