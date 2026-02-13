Rengeteget futott előtte, nem volt friss, mégis simán nyert

Vásárhelyi Máté győzelmével ért vége a Garmin WTF COLD tíz kilométeres aszfaltos távja. A fiatal sportember ráadásul nem mindennapi hét végén győzött az eseményen, elmondta, életében ezen a héten futotta a legtöbbet.



„Különleges hétnek bizonyult ez számomra, ugyanis mindent egybevéve ez volt életemben a leghosszabb, összesen kétszáznegyvennégy kilométert tettem meg – mondta Vásárhelyi Máté, aki 00:35:41 perc alatt teljesített a Garmin WTF COLD tíz kilométeres aszfaltos távját. – Három esztendővel ezelőtt már részt vettem ezen az eseményen, akkor is havas és jeges volt a pálya, így most ez nem jelentett újdonságot. Tudtam, ismét télis körülmények várnak, azonban mindennek ellenére nem tagadom, azért mentem, hogy győzzek. Azonban, mivel hosszú hetem volt, rengeteget futottam, nem éreztem frissnek magam. Átfutott az agyamon, lehet lesz valaki, aki megszorongathat.”



Nem volt ilyen, Vásárhelyi Máté magabiztos győzelmet aratott, a mögötte második helyen célba érkező Antal Dávid közel nyolc perccel maradt le, míg a harmadik Kveták Vilmos Roland lett.



„Enyhe lefelével kezdődött a verseny, a második kilométertől rátértünk a Jánoshegyi útra, ahol visszanézve láttam, hogy a többiek máris lemaradtak. Aztán nem sokkal később megint hátranéztem, s tapasztaltam, hogy tovább távolodtam, nőtt az előnyöm. Magabiztosan vezettem, de végig motiválni akartam magam, s ez végül össze is jött. Egyébként vasárnap volt a Garmin WTF COLD, és előtte nap, szombaton is versenyeztem… Hogy volt-e valami nehézség? Igen, sok helyen nem volt egyszerű haladni, a hó ugyanis besüppedt a talpam alatt. Egyébként jobb volt a pálya, mint amire előzetesen számítottam.”



Vásárhelyi Dávidra újabb kihívások várnak, legközelebb február közepén Horvátországban versenyez.



„Az esztendő eleje az alapozásról szól, az első igazi komoly megmérettetésem a február közepén lévő Split Maraton lesz. Aztán tavasszal következik majd a Bécs Maraton és a Hegyifutó Félmaraton országos bajnokság. Az esztendő további részét pedig majd meglátjuk.”