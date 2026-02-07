Tenisz: bejutott a csapat Eb nyolcas döntőjébe az U16-os fiúválogatott

Február első napjaiban az U16-os, az U14-es és az U12-es korosztály legjobb teniszezői is fedett pályás csapat Európa-bajnoki selejtezőtornán képviselték a magyar színeket. (A lebonyolítás szerint az egyes csoportok első két-két helyezettje jutott tovább a nyolcas döntőbe.)

A válogatottaink közül a Mokán István Damján, Fazekas Vencel, Jóny Márk alkotta U16-os fiúegyüttes szerepelt a legjobban, amely

három győzelemmel megnyerte a hollandiai Astenben rendezett selejtezőcsoportját, így kiharcolta a részvételt az Eb nyolcas döntőjében.

A selejtező első körös párharcában a mieink 2:1-re verték a svédeket, majd ugyanilyen arányban múlták felül az osztrákokat is, míg végül a fináléban 2:0-s győzelmet arattak a németek ellen,

ezzel a magyar csapat első helyen jutott tovább, és kiemeltként várhatja az elittornát.

Jól jelzi a Nagy Zoltán vezette magyar fiúk dominanciáját, hogy valamennyi egyes mérkőzésüket megnyerték,

Mokán és Fazekas is hármat-hármat nyert, és ketten együtt összesen egyetlen szettet veszítettek egyéniben.

A nyolcas döntőt február 19-21. között a franciaországi Ronchinban tartanak meg. A magyarok mellett a már említett németek, a csehek, a lengyelek, a szlovénok, a franciák, a spanyolok és törökök alkotják az elitmezőnyt.

Fazekas Vencel Forrás: Les Petits As

A Rekedt-Nagy Zoltán, Czóbel Levente, Hajnal Borisz összeállítású U14-es fiúválogatott Isztambulban szerepelt, és a negyeddöntőben Ciprustól (0:3), majd a helyosztó első körében Görögországtól (1:2) is vereséget szenvedett, majd a hetedik helyért legyőzte Lettországot (3:0).

A Szimandel Laura, Kaminszka Gabriella, Szabó Vivien összetételű U14-es leánycsapat a lettországi Liepajában volt érdekelt. A mieink kezdésként a nyolc között 2:1-re verték az észteket, utána viszont a döntőbe jutásért 2:1-re kikaptak a hollandoktól. A harmadik helyért zajló összecsapás még hátra van, az olaszokkal csatáznak a magyar lányok.

Az U12-es fiúk (Bagdi Barnabás, Almai Sámuel, Nemes Mirkó) a horvátok és svájciak ellen két vereséggel zártak a csehországi selejtezőtornájukon, a csoportjuk hatodik helyén végeztek.

Az U12-es lányok (Tóth Lola, Siklósi Odett, Pirovits Petra Dorka) kikaptak az osztrákoktól és a svájciaktól, majd legyőzték a ferörieket, így hetedikek lettek az ausztriai kvalifikációs viadalon.

(Kiemelt képen: az U16-os fiúválogatott tagjai Forrás: Facebook)