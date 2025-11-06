Marozsán Fábián: Bízom benne, hogy nagyon szép karrier áll még előttem

A teniszező először a sérüléséről beszélt, elmondta, hogy valószínűleg a jobb vádlijában mikroszakadás történt, emiatt volt kénytelen kihagyni az athéni 250-es ATP-tornát, amely az utolsó versenye lett volna az idényben – erről lapunk is írt a múlt héten. Mint a magyar éljátékos elmondta, ki kellett utaznia Görögországba annak ellenére, hogy nem lépett pályára, ennek okát is kifejtette.

„Nekünk, teniszezőknek van olyan lehetőségünk, hogy távolról mondunk le versenyeket, ám erre csak kétszer van mód egy szezonban, és ezt szigorúan is veszik – nyilatkozta Marozsán Fábián. – Persze többet is le lehet így mondani, de akkor büntetést kell fizetni, ami nem annyira kis összeg, bár számokat nem szeretnék mondani. Abban az esetben el lehet térni ettől, ha a játékos nem tud utazni, ám erről orvosi papír kell, és ilyenkor az ATP bekér minden leletet, utánanéz, hogy valós-e az ok a háttérben. A lényeg tehát, hogy a két lehetőségemet én már elhasználtam, ezért utaztam ki Athénba lemondani a versenyt. Öt-tíz perces papírmunka volt az egész, emellett kicsit megnéztem a várost, aztán jöttem is haza.”