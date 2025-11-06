Nemzeti Sportrádió

Marozsán Fábián: Bízom benne, hogy nagyon szép karrier áll még előttem

2025.11.06. 18:46
Marozsán Fábián (Fotó: Getty Images)
A férfi tenisz-világranglistáján 49. helyezett Marozsán Fábián volt a Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorának vendége. A legmagasabban rangsorolt magyar játékosnak az athéni ATP-tornán lenne jelenése, de Csisztu Zsuzsának azt is elárulta, hogy miért lépett vissza a versenyzéstől, de beszélt a teljes idényéről is, valamint arról, hogyan néz ki a következő időszak számára.

A teniszező először a sérüléséről beszélt, elmondta, hogy valószínűleg a jobb vádlijában mikroszakadás történt, emiatt volt kénytelen kihagyni az athéni 250-es ATP-tornát, amely az utolsó versenye lett volna az idényben – erről lapunk is írt a múlt héten. Mint a magyar éljátékos elmondta, ki kellett utaznia Görögországba annak ellenére, hogy nem lépett pályára, ennek okát is kifejtette.

„Nekünk, teniszezőknek van olyan lehetőségünk, hogy távolról mondunk le versenyeket, ám erre csak kétszer van mód egy szezonban, és ezt szigorúan is veszik – nyilatkozta Marozsán Fábián.Persze többet is le lehet így mondani, de akkor büntetést kell fizetni, ami nem annyira kis összeg, bár számokat nem szeretnék mondani. Abban az esetben el lehet térni ettől, ha a játékos nem tud utazni, ám erről orvosi papír kell, és ilyenkor az ATP bekér minden leletet, utánanéz, hogy valós-e az ok a háttérben. A lényeg tehát, hogy a két lehetőségemet én már elhasználtam, ezért utaztam ki Athénba lemondani a versenyt. Öt-tíz perces papírmunka volt az egész, emellett kicsit megnéztem a várost, aztán jöttem is haza.”

Tenisz
2025.11.02. 13:58

Marozsán sérülés miatt visszalépett az athéni tornától

A Vasas SC sportolója idén 52 egyéni mérkőzést játszott az ATP-tornákon, ebből 26-ot megnyert és 26-ot elvesztett.

A Vasas SC játékosa beszélt az egész évéről is, elmondta, hogyan alakult a szezon. Mint mondta, szerinte fizikailag sikerült előrelépnie 2025-ben, amiben nagy szerepe van annak, hogy folyamatosan vele van a kondiedzője, de bőven van még fejlődési lehetősége, például a szervát tekintve mind technikailag, mind sebességben.

A 26 éves versenyző elárulta, most elsősorban a regeneráción van a hangsúly, illetve kondiedzéssel tartja magát formában, majd a jövő héten nyolc-tíz napos pihenő vár rá, november végén pedig elkezdi a felkészülést a következő szezonra.

„Ez az év nagyjából úgy sikerült, ahogy szerettem volna. Reálisan kell értékelni – voltak sérülések, hullámvölgyek, valamint olyan mérkőzések, ahol nem éltem az adott lehetőséggel, de az összkép pozitív, hiszen a legjobb ötvenben zártam az évet. Biztos lesz még rosszabb és jobb is a helyezésem, ám bízom benne, hogy nagyon szép karrier áll még előttem. Próbálok fejlődni, mindig új célokat kitűzni” – mondta Marozsán.

A teljes beszélgetés

 

