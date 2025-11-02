Nemzeti Sportrádió

Marozsán sérülés miatt visszalépett az athéni tornától

Vágólapra másolva!
2025.11.02. 13:58
null
Vádlisérülés miatt visszalépett Marozsán Fábián (Fotó: Getty Images)
Címkék
tenisz férfi tenisz Marozsán Fábián
Marozsán Fábián vádlisérülés miatt visszalépett a vasárnap délután kezdődő athéni, kemény pályás tenisztornától.

A 26 éves játékos menedzsmentjének vasárnapi tájékoztatása szerint Marozsán „ugyan kiutazott a görög fővárosba, de csapatával arra a döntésre jutott, hogy nem vállalja a játékot”, így számára véget ért a 2025-ös versenyszezon.

„Hétfőn Párizsban az Arthur Rinderknech elleni mérkőzés második szettjében kezdtem fájdalmat érezni a vádlimban. A hét további részében már itthon, Budapesten jártam masszőrhöz és folytattam az edzéseket, de nem jött olyan állapotba a sérülésem, hogy készen álljak a versenyzésre. Az volt a legészszerűbb döntés, hogy nem indulok Athénban” – fogalmazott a világranglistán 49. helyen álló teniszező, aki a főtábla sorsolása alapján az amerikai Reilly Opelka ellen játszott volna az első körben.

A közlemény szerint a Vasas SC sportolója idén 52 egyéni mérkőzést játszott az ATP-tornákon, ebből 26-ot megnyert és 26-ot elvesztett. Ezzel Taróczy Balázs és Fucsovics Márton után harmadik magyar férfi játékosként az open érában legalább 25 mérkőzést nyert egy szezonban. Legjobb eredménye Grand Slamen a 3. forduló volt az Australian Openen, de elérte a szezon előtt megfogalmazott egyik célját azzal, hogy elődöntőt vívott a müncheni tornán.

 

tenisz férfi tenisz Marozsán Fábián
Legfrissebb hírek

Zverev lesz Sinner ellenfele a párizsi tenisztorna elődöntőjében

Tenisz
2025.10.31. 23:34

Sinner magabiztos tenisszel jutott be az elődöntőbe Párizsban

Tenisz
2025.10.31. 21:53

Babos Tímea: Érzem, tudom, hogy párosban még mindig nagyon jó játékos vagyok

Tenisz
2025.10.31. 06:52

Udvardy Panna negyeddöntős Caliban

Tenisz
2025.10.30. 09:00

Hetvenöt éve hunyt el a svédek mai napig nagy becsben tartott uralkodója, az 1912-es olimpia fővédnöke

Népsport
2025.10.30. 07:07

Gálfi párosban is búcsúzott a hongkongi tornától

Tenisz
2025.10.29. 12:57

Marozsán tudja, miben kell fejlődnie a jövőben

Tenisz
2025.10.28. 16:25

Marozsán Fábiánnak nem tartott sokáig a párizsi torna

Tenisz
2025.10.27. 15:57
Ezek is érdekelhetik