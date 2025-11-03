Nemzeti Sportrádió

Marozsán és Bondár is rontott a világranglistán, Sinner újra az élen

2025.11.03. 09:48
Egy pozíciójába került Marozsán Fábiánnak az Arthur Rinderknech elleni vereség (Fotó: Getty Images)
Bondár Anna Marozsán Fábián Jannik Sinner
A legelőkelőbb helyen álló Bondár Anna és Marozsán Fábián egyaránt rontott pozícióján a teniszezők legfrissebb, hétfői világranglistáján, amelyen mindkét nemnél két magyar teniszező szerepel a legjobb száz között.

Marozsán – aki sérülés miatt visszalépett az e heti athéni tornától, így számára véget ért az idény – egy pozíciót lejjebb csúszva 49. a rangsorban. Fucsovics Márton maradt 55., a top 200 harmadik magyar tagja, Piros Zsombor a 165. helyet foglalja el.

A nőknél Bondár három helyet visszacsúszva 77., Gálfi Dalma egy pozíciót javítva 95. jelenleg. Udvardy Panna 105., Tóth Amarissa 245. a rangsorban.

A férfi élcsoportban a vasárnap Párizsban – az előző héten pedig Bécsben – bajnok Jannik Sinner visszavette az első helyet a francia fővárosban korán kieső Carlos Alcaraztól. Érdekesség, hogy az olasz sztár ezúttal csak egy hétig ül majd a trónon, mivel a csak vasárnap rajtoló torinói ATP-világbajnokság az egyetlen torna, amelynél már a rajt előtt levonják az előző évben gyűjtött ranglistapontokat, így – mint a magyar szövetség közösségi oldala jelezte – mivel Sinner címvédőként indul, a spanyol klasszis jövő hétfőn biztosan visszaveszi az éllovas pozíciót.

Az olasz csak akkor lehet 2025 végén világelső, ha veretlenül nyer Torinóban, és a spanyol játékos csak kétszer vagy egyszer győz a csoportban, emellett az elődöntőt elveszti. Azaz ha Alcaraz megnyeri a három csoportmeccsét vagy az elődöntőt, akkor ő lesz az idei „király”.

A nőknél változatlanul a jelenleg zajló rijádi WTA-világbajnokságon is favorit fehérorosz Arina Szabalenka vezeti a rangsort a lengyel Iga Swiatek és az amerikai Coco Gauff előtt. A szaúdi vb-n a brazil Luisa Stefanival induló Babos Tímea párosban a 15. helyen áll.

 

