Federert beválasztották a tenisz Hírességek Csarnokába

Az első lehetséges alkalommal bekerült a Hírességek csarnokába a férfi tenisz egyik egyik legnagyobb alakja, Roger federer. A Rhode Island-i Newportban lévő létesítmény szerdai bejelentése szerint a játékosok közül a svájci sztár az egyetlen, aki jövőre bekerül a legendák közé, míg az úgynevezett közreműködői kategóriában a tv-kommentátor és újságíró, egykor szintén aktív játékos amerikai Mary Carillót érte a megtiszteltetés. A beiktatási ceremóniát 2026 augusztusában tartják majd.

„Mindig értékeltem és tiszteltem a tenisz történelmét és az előttem járók példáját – mondta a 44 éves Federer. – Mélységesen megtisztelő, hogy a sportág és a társaim is ilyen módon elismernek.”

A 2022-ben visszavonult játékos az egyike annak a nyolc férfi teniszezőnek, aki mind a négy Grand Slam-tornán diadalmaskodott legalább egyszer. Wimbledonban nyolcszor, az Australian Openen hatszor, a US Openen ötször, a Roland Garroson pedig egyszer nem talált legyőzőre. Az első GS-sikerét az All England Clubban aratta 2003-ban, az utolsót, a huszadikat pedig Melbourne-ben, 2018-ban.

Pályafutása során Federer 103 tornát és 1251 egyes mérkőzést nyert, az open éra 1968-as kezdete óta csak az amerikai Jimmy Connors tudott ennél eredményesebb lenni. Ötször volt év végi világelső, összesen 310 héten keresztül vezette az ATP rangsorát. A Davis Kupában 2014-ben győzelemre vezette a svájci válogatottat, a 2008-as pekingi olimpián pedig aranyérmet nyert férfi párosban Stan Wawrinka oldalán.