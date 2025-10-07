Australian Open: egymillió dollárt nyer az amatőr-profi verseny győztese

A melbourne-i Grand Slam-viadal szervezői kedden jelentették be erre vonatkozó tervüket. A Million Dollar 1 Point Slam, azaz a Millió Dolláros Egypontos Slam keretében tíz helyi amatőr teniszező és 22 profi – élükön a világelső spanyol Carlos Alcarazzal – verseng majd a fődíjért.

A kieséses tornán „kő, papír, olló” játékkal döntik el, hogy az adott labdamenet előtt ki szervál, illetve ki fogad, s a továbbjutásról mindössze egy pont határoz.

Ezt a fajta versenyt egyébként már idén januárban is megrendezték, nagy volt a népszerűsége, s végül a helyi profi játékos, Omar Jasika vitte el a győztesnek járó 60 ezer ausztrál dolláros jutalmat.

A selejtezőket Ausztrália-szerte rendezik, a döntőnek pedig az ikonikus Rod Laver Aréna ad majd otthont.

„A többi nagy nevet később jelentjük be, de most mindenkinek egymillió oka van arra, hogy ütőt ragadjon” – mondta a tornaigazgató, Craig Tiley.

Az év első GS-tornáját január 18. és február 1. között rendezik Melbourne-ben.