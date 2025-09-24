24 millió forintért vették meg Andy Murray egyik ütőjét

Az egyéniben kétszeres olimpiai bajnok, korábbi világelső és háromszoros Grand Slam-bajnok a tizenkét évvel ezelőtti döntőben a szerbek világsztárját, Novak Djokovicsot verte három játszmában.

Ez volt Murray három GS-címe közül a második, és az első, amelyet Londonban érdemelt ki. Teniszütőért árverésen az eddigi rekordárat idén júniusban fizették, akkor a spanyolok tavaly visszavonult klasszis játékosa, Rafael Nadal ütőjéért 157 ezer dollárt adtak. Nadal ezt használta a 2017-es Roland Garros döntőjében, amikor is három játszmában legyőzte a svájci Stan Wawrinkát.