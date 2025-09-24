Nemzeti Sportrádió

24 millió forintért vették meg Andy Murray egyik ütőjét

2025.09.24.
24 millió forintnyi összeget fizettek ezért az ütőért, amivel Andy Murray 2013-ban legyőzte Novak Djokovicsot Wimbledonban
Egy aukción 73 200 dollárért (24.3 millió forint) kelt el Andy Murray-nek az az ütője, amelyet a 2013-as wimbledoni tornagyőzelmekor használt a skót teniszező – az ESPN csatorna beszámolója szerint.

Az egyéniben kétszeres olimpiai bajnok, korábbi világelső és háromszoros Grand Slam-bajnok a tizenkét évvel ezelőtti döntőben a szerbek világsztárját, Novak Djokovicsot verte három játszmában.

Ez volt Murray három GS-címe közül a második, és az első, amelyet Londonban érdemelt ki. Teniszütőért árverésen az eddigi rekordárat idén júniusban fizették, akkor a spanyolok tavaly visszavonult klasszis játékosa, Rafael Nadal ütőjéért 157 ezer dollárt adtak. Nadal ezt használta a 2017-es Roland Garros döntőjében, amikor is három játszmában legyőzte a svájci Stan Wawrinkát.

 

