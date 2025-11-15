Nemzeti Sportrádió

Alcaraz lesz Sinner ellenfele az ATP-vb döntőjében

P. GY. B. P. GY. B.
Vágólapra másolva!
2025.11.15. 22:10
null
Carlos Alcaraz készülhet Jannik Sinner ellen (Fotó: Getty Images)
Címkék
Felix Auger-Aliassime tenisz ATP-világbajnokság Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz lesz Jannik Sinner ellenfele a torinói ATP-világbajnokság döntőjében, miután a világelső spanyol két szettben legyőzte Félix Auger-Aliassime-ot a szombati elődöntőben.

Délután Jannik Sinner biztosította helyét a torinói világbajnokság döntőjében, miután két szettben legyőzte Alex De Minaurt. Este a világelső Carlos Alcaraz és a kanadai Félix Auger-Aliassime csapott össze, hogy eldöntse, ki lesz az olasz klasszis ellenfele.

Bár az első három meccsüket Auger-Aliassime nyerte, azóta mind a négy összecsapásuk után Alcaraz örülhetett, ráadásul ezeken a meccseken szettet sem bukott el a spanyol kiválóság.

Az első szettben Alcaraz 2:1-nél és 5:2-nél is fogadóként nyert játékot, így biztosan hozta a játszmát. A második sokkal szorosabb volt, 5:4-ig egyik játékosnak sem volt bréklabdája. Ekkor azonban Alcaraz két meccslabdát is kiharcolt, és a másodikat értékesítette.

A spanyol teniszező így készülhet Jannik Sinner ellen, a mérkőzés vasárnap 14 órakor kezdődik.

ATP-VILÁGBAJNOKSÁG, TORINO (15 500 000 dollár, fedett kemény pálya)
EGYES, ELŐDÖNTŐ
Carlos Alcaraz (spanyol, 1.)–Félix Auger-Aliassime (kanadai, 8.) 6:2, 6:4
Jannik Sinner (olasz, 2.)–Alex De Minaur (ausztrál, 7.) 7:5, 6:2

 

Felix Auger-Aliassime tenisz ATP-világbajnokság Carlos Alcaraz
Legfrissebb hírek

Sinner az első döntős a tenisz-világbajnokságon

Tenisz
5 órája

Sinner, Alcaraz, Zverev és az ATP is a Davis-kupa átalakítását szorgalmazza

Tenisz
10 órája

Auger-Aliassime legyőzte Zverevet, elődöntőbe jutott a vb-n

Tenisz
23 órája

ATP-világbajnokság: Sinner harmadik meccsét is megnyerte a csoportban

Tenisz
Tegnap, 16:07

ATP-vb: Alcaraz sima győzelme világelsőséget ért, De Minaur is továbbjutott

Tenisz
2025.11.13. 22:24

Zverev a sima vereséget elkerülte, de így is Sinner nyerte kettejük csatáját az ATP-világbajnokságon

Tenisz
2025.11.12. 22:30

ATP-vb: egygyőzelemnyire az év végi világelsőségtől Alcaraz

Tenisz
2025.11.11. 23:27

ATP-vb: simán győzött Fritz Musetti ellen, Sinner megint megverte Auger-Aliassime-et

Tenisz
2025.11.10. 22:33
Ezek is érdekelhetik