Alcaraz lesz Sinner ellenfele az ATP-vb döntőjében

Délután Jannik Sinner biztosította helyét a torinói világbajnokság döntőjében, miután két szettben legyőzte Alex De Minaurt. Este a világelső Carlos Alcaraz és a kanadai Félix Auger-Aliassime csapott össze, hogy eldöntse, ki lesz az olasz klasszis ellenfele.

Bár az első három meccsüket Auger-Aliassime nyerte, azóta mind a négy összecsapásuk után Alcaraz örülhetett, ráadásul ezeken a meccseken szettet sem bukott el a spanyol kiválóság.

Az első szettben Alcaraz 2:1-nél és 5:2-nél is fogadóként nyert játékot, így biztosan hozta a játszmát. A második sokkal szorosabb volt, 5:4-ig egyik játékosnak sem volt bréklabdája. Ekkor azonban Alcaraz két meccslabdát is kiharcolt, és a másodikat értékesítette.

A spanyol teniszező így készülhet Jannik Sinner ellen, a mérkőzés vasárnap 14 órakor kezdődik.

ATP-VILÁGBAJNOKSÁG, TORINO (15 500 000 dollár, fedett kemény pálya)

EGYES, ELŐDÖNTŐ

Carlos Alcaraz (spanyol, 1.)–Félix Auger-Aliassime (kanadai, 8.) 6:2, 6:4

Jannik Sinner (olasz, 2.)–Alex De Minaur (ausztrál, 7.) 7:5, 6:2