Udvardy Panna negyeddöntős Caliban

Udvardy Panna bejutott a negyeddöntőbe a 115 ezer dollár (38.5 millió forint) összdíjazású kolumbiai salakpályás női challenger tenisztornán, Caliban.
A világranglistán 108. helyezett, harmadikként rangsorolt magyar játékos – aki a múlt héten a legjobb nyolcig jutott a brazíliai Florianópolisban – a WTA rangsorában 846., hazai közönség előtt szereplő, szabadkártyás Yuliana Lizarazóval csapott össze szerdán és két szettben, 7:6 (7–4), 6:4-re nyert. A mérkőzés kereken két óráig tartott.
A 27 éves Udvardy ellenfele a negyeddöntőben a nála 12 esztendővel idősebb, hetedik kiemelt amerikai Varvara Lepchenko (154.) lesz, magyar idő szerint csütörtök este.
