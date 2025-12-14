Légpuskában Dénes Eszter kiváló eredménnyel nyerte meg az első Eb-válogatót

A második helyen a junior korú Ferik Csilla végzett 250.3 körrel, míg harmadikként Nagybányai-Nagy Anna zárt 229 körrel.

Az összevont fináléban ezúttal korosztályi és nemi megkötés nélkül a legjobb nyolc alaperedményt elért versenyző lőtt. Dénes Eszter az alapversenyben is a legjobb volt fantasztikus, 634.7 körös eredménnyel, amivel novemberben a kairói vb-n a második helyen kvalifikálhatta volna magát a döntőbe.

A férfiaknál a biztos Eb-résztvevő, Péni István és Pekler Zalán nem indult. Távollétükben az alapversenyben a junior korú Márta Ákos volt a legjobb 627.2 körrel, a második helyen Kálmán Bálint végzett 626.4 körös teljesítménnyel, míg a harmadik helyen Hammerl Soma zárt 626.2 körrel.

Az UTE csapata Dénes Eszter, Tóth Anna, Toma Réka összeállításban országos csúcs felállítására készült, amit el is ért 1891.6 körös teljesítménnyel. A régi rekordot 7.4 körrel múlta felül a trió.

A 10 méteres sportlövő Európa-bajnokságot március elején rendezik Örményország fővárosában, Jerevánban.