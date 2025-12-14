Nemzeti Sportrádió

Légpuskában Dénes Eszter kiváló eredménnyel nyerte meg az első Eb-válogatót

Vágólapra másolva!
2025.12.14. 19:47
null
A dobogósok: Ferik Csilla, Dénes Eszter és Nagybányai-Nagy Anna (Fotó: Magyar Sportlövőszövetség)
Címkék
Dénes Eszter sportlövészet légpuska
Légpuskában Dénes Eszter nyerte 253.5 körrel az első 10 méteres Európa-bajnoki válogató összevont döntőjét vasárnap a Fehér úti Nemzeti Lőtéren.

A második helyen a junior korú Ferik Csilla végzett 250.3 körrel, míg harmadikként Nagybányai-Nagy Anna zárt 229 körrel.

Az összevont fináléban ezúttal korosztályi és nemi megkötés nélkül a legjobb nyolc alaperedményt elért versenyző lőtt. Dénes Eszter az alapversenyben is a legjobb volt fantasztikus, 634.7 körös eredménnyel, amivel novemberben a kairói vb-n a második helyen kvalifikálhatta volna magát a döntőbe.

A férfiaknál a biztos Eb-résztvevő, Péni István és Pekler Zalán nem indult. Távollétükben az alapversenyben a junior korú Márta Ákos volt a legjobb 627.2 körrel, a második helyen Kálmán Bálint végzett 626.4 körös teljesítménnyel, míg a harmadik helyen Hammerl Soma zárt 626.2 körrel.

Az UTE csapata Dénes Eszter, Tóth Anna, Toma Réka összeállításban országos csúcs felállítására készült, amit el is ért 1891.6 körös teljesítménnyel. A régi rekordot 7.4 körrel múlta felül a trió.

A 10 méteres sportlövő Európa-bajnokságot március elején rendezik Örményország fővárosában, Jerevánban.

 

Dénes Eszter sportlövészet légpuska
Legfrissebb hírek

Sportlövő vk-döntő: Péni hetedik lett az összetett számban

Egyéb egyéni
2025.12.07. 14:05

Péni István bronzérmet nyert légpuskában a sportlövők világkupadöntőjében

Egyéb egyéni
2025.12.06. 15:49

Sportlövészet: Péni István két számban indul a világkupadöntőben

Egyéb egyéni
2025.12.03. 10:30

Négy magyar érem a budapesti sportlövőverseny záró napján

Egyéb egyéni
2025.11.22. 20:48

Hungarian Open: teljes magyar siker légpuska vegyes csapatban

Egyéb egyéni
2025.11.21. 17:48

Hungarian Open: magyar éremeső a nyitó napon

Egyéb egyéni
2025.11.20. 20:16

Pekler Zalán: Visszaadta az élet, amit két éve elvett tőlem

Egyéb egyéni
2025.11.19. 12:48

Csaknem háromszáz induló a légfegyveres Hungarian Openen

Egyéb egyéni
2025.11.19. 12:23
Ezek is érdekelhetik