Női kézi-vb: Reistad az MVP, négy NB I-es játékos az álomcsapatban

2025.12.14. 19:34
Reistad lett a vb legértékesebb játékosa (Fotó: AFP)
A holland, német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság végén kihirdették a torna álomcsapatát, amelybe négy NB I-es játékos (három győri és egy ferencvárosi) is bekerült. A legértékesebb játékosnak a gólkirálynői címet is begyűjtő Henny Reistadot választották meg.

 

A döntős németektől és norvégoktól is három-három játékos szerepel a díjazottak között. A 45 éves, utolsó nagy válogatott tornáján is parádézó kapus, Katrine Lunde mellett a Győri ETO-ban játszó válogatottbeli társa, Emile Hovden lett a legjobb jobbszélső, míg Henny Reistad két kategóriában (MVP, gólkirálynő) sem talált legyőzőre.

Német részről a ferencvárosi Emily Vogel lett a legjobb balátlövő, míg Antje Döll a legjobb balszélső, Viola Leuchter pedig a legjobb fiatal játékos.

Az NB I-et képviseli még a Győr holland jobbátlövője, Dione Housheer, valamint az egyedüliként nem a legjobb négy válogatottból bekerült brazil Bruna de Paula.

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLOMCSAPATA
Kapus: Katrine Lunde (Norvégia)
Jobbszélső: Emilie Hovden (Norvégia)
Jobbátlövő: Dione Housheer (Hollandia)
Irányító: Bruna de Paula (Brazília)
Beálló: Sarah Bouktit (Franciaország)
Balátlövő: Emily Vogel (Németország)
Balszélső: Antje Döll (Németország)

Legjobb fiatal játékos: Viola Leuchter (Németország)
Legértékesebb játékos (MVP): Henny Reistad (Norvégia)
Gólkirálynő: Henny Reistad (Norvégia) – 55 góllal

 

