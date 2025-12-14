Női kézi-vb: Reistad az MVP, négy NB I-es játékos az álomcsapatban
A döntős németektől és norvégoktól is három-három játékos szerepel a díjazottak között. A 45 éves, utolsó nagy válogatott tornáján is parádézó kapus, Katrine Lunde mellett a Győri ETO-ban játszó válogatottbeli társa, Emile Hovden lett a legjobb jobbszélső, míg Henny Reistad két kategóriában (MVP, gólkirálynő) sem talált legyőzőre.
Német részről a ferencvárosi Emily Vogel lett a legjobb balátlövő, míg Antje Döll a legjobb balszélső, Viola Leuchter pedig a legjobb fiatal játékos.
Az NB I-et képviseli még a Győr holland jobbátlövője, Dione Housheer, valamint az egyedüliként nem a legjobb négy válogatottból bekerült brazil Bruna de Paula.
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLOMCSAPATA
Kapus: Katrine Lunde (Norvégia)
Jobbszélső: Emilie Hovden (Norvégia)
Jobbátlövő: Dione Housheer (Hollandia)
Irányító: Bruna de Paula (Brazília)
Beálló: Sarah Bouktit (Franciaország)
Balátlövő: Emily Vogel (Németország)
Balszélső: Antje Döll (Németország)
Legjobb fiatal játékos: Viola Leuchter (Németország)
Legértékesebb játékos (MVP): Henny Reistad (Norvégia)
Gólkirálynő: Henny Reistad (Norvégia) – 55 góllal
A második félidő döntött, ötödször lett világbajnok a norvég női kézilabda-válogatott