Női kézi-vb: Reistad az MVP, négy NB I-es játékos az álomcsapatban

A döntős németektől és norvégoktól is három-három játékos szerepel a díjazottak között. A 45 éves, utolsó nagy válogatott tornáján is parádézó kapus, Katrine Lunde mellett a Győri ETO-ban játszó válogatottbeli társa, Emile Hovden lett a legjobb jobbszélső, míg Henny Reistad két kategóriában (MVP, gólkirálynő) sem talált legyőzőre.

Német részről a ferencvárosi Emily Vogel lett a legjobb balátlövő, míg Antje Döll a legjobb balszélső, Viola Leuchter pedig a legjobb fiatal játékos.

Az NB I-et képviseli még a Győr holland jobbátlövője, Dione Housheer, valamint az egyedüliként nem a legjobb négy válogatottból bekerült brazil Bruna de Paula.

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLOMCSAPATA

Kapus: Katrine Lunde (Norvégia)

Jobbszélső: Emilie Hovden (Norvégia)

Jobbátlövő: Dione Housheer (Hollandia)

Irányító: Bruna de Paula (Brazília)

Beálló: Sarah Bouktit (Franciaország)

Balátlövő: Emily Vogel (Németország)

Balszélső: Antje Döll (Németország)

Legjobb fiatal játékos: Viola Leuchter (Németország)

Legértékesebb játékos (MVP): Henny Reistad (Norvégia)

Gólkirálynő: Henny Reistad (Norvégia) – 55 góllal