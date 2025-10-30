Nemzeti Sportrádió

Udvardy Panna már elődöntős Caliban

2025.10.30. 22:32
Udvardy Panna bejutott a legjobb négy közé (Fotó: Getty Images, archív)
WTA 125-ös torna női tenisz Udvardy Panna
Udvardy Panna ott van a legjobb négy között a 115 ezer dollár (38.5 millió forint) összdíjazású kolumbiai salakpályás női challenger-tenisztornán, miután a negyeddöntőben két játszmában megverte az amerikai Varvara Lepchenkót.

A világranglistán 108. helyezett, a Caliban zajló tornán harmadik kiemelt Udvardy Panna negyedszer is salakon csapott össze a hetedik kiemelt Varvara Lepchenkóval (154.), eddig az amerikai teniszező 2–1-re vezetett kettejük összevetésében.

Ennek megfelelően rendkívül szoros volt az első játszma, amely négy bréket hozott, az amerikainak pedig összesen öt szettlabdát – 5:4-es és 6:5-ös vezetésénél zárhatta volna le az első felvonást. A felek eljutottak a tie-breakig, amelyben Udvardy a második játszmalabdáját kihasználta.

Ettől alighanem összetört Lepchenko, ugyanis a második szettben mindegyik gémet elveszítette, a magyar játékos hét bréklabdájából hármat kihasznált, és 1 óra 53 perc alatt továbbjutott.

A 27 éves Udvardy ellenfele az elődöntőben a 19 éves, első helyen kiemelt cseh Sára Bejlek (84.) vagy a négy évvel idősebb, nyolcadikként rangsorolt argentin Julia Riera (184.) lesz.

WTA 125, CALI (115 000 dollár, salak)
EGYES, NEGYEDDÖNTŐ
Udvardy Panna (3.)–Varvara Lepchenko (amerikai, 7.) 7:6 (7–5), 6:0

 

