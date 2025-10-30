Udvardy Panna már elődöntős Caliban

A világranglistán 108. helyezett, a Caliban zajló tornán harmadik kiemelt Udvardy Panna negyedszer is salakon csapott össze a hetedik kiemelt Varvara Lepchenkóval (154.), eddig az amerikai teniszező 2–1-re vezetett kettejük összevetésében.

Ennek megfelelően rendkívül szoros volt az első játszma, amely négy bréket hozott, az amerikainak pedig összesen öt szettlabdát – 5:4-es és 6:5-ös vezetésénél zárhatta volna le az első felvonást. A felek eljutottak a tie-breakig, amelyben Udvardy a második játszmalabdáját kihasználta.

Ettől alighanem összetört Lepchenko, ugyanis a második szettben mindegyik gémet elveszítette, a magyar játékos hét bréklabdájából hármat kihasznált, és 1 óra 53 perc alatt továbbjutott.

A 27 éves Udvardy ellenfele az elődöntőben a 19 éves, első helyen kiemelt cseh Sára Bejlek (84.) vagy a négy évvel idősebb, nyolcadikként rangsorolt argentin Julia Riera (184.) lesz.

WTA 125, CALI (115 000 dollár, salak)

EGYES, NEGYEDDÖNTŐ

Udvardy Panna (3.)–Varvara Lepchenko (amerikai, 7.) 7:6 (7–5), 6:0