Tenisz: Udvardy Panna nyolcaddöntőbe jutott Caliban

A világranglistán 108. helyezett, a tornán harmadikként rangsorolt magyar játékos – aki a múlt héten a negyeddöntőig jutott a brazíliai Florianópolisban – a WTA-rangsorban 440., a selejtezőből főtáblára került chilei Antonia Vergara Riverával csapott össze kedden, és két szettben, 6:3, 6:3-ra nyert. A mérkőzés 1 óra 13 percig tartott.

Udvardy ellenfele a legjobb 16 között a szabadkártyás kolumbiai Yuliana Lizarazo (846.) lesz.