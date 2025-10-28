Nemzeti Sportrádió

Tenisz: Udvardy Panna nyolcaddöntőbe jutott Caliban

2025.10.28. 17:45
Fotó: Imago Images
Cali Challenger-torna női tenisz Udvardy Panna
Udvardy Panna nyolcaddöntős a 115 ezer dollár (38.5 millió forint) összdíjazású kolumbiai salakpályás női challenger-tenisztornán, Caliban.

A világranglistán 108. helyezett, a tornán harmadikként rangsorolt magyar játékos – aki a múlt héten a negyeddöntőig jutott a brazíliai Florianópolisban – a WTA-rangsorban 440., a selejtezőből főtáblára került chilei Antonia Vergara Riverával csapott össze kedden, és két szettben, 6:3, 6:3-ra nyert. A mérkőzés 1 óra 13 percig tartott.

Udvardy ellenfele a legjobb 16 között a szabadkártyás kolumbiai Yuliana Lizarazo (846.) lesz.

 

