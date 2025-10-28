Tenisz: Udvardy Panna nyolcaddöntőbe jutott Caliban

Udvardy Panna nyolcaddöntős a 115 ezer dollár (38.5 millió forint) összdíjazású kolumbiai salakpályás női challenger-tenisztornán, Caliban.
A világranglistán 108. helyezett, a tornán harmadikként rangsorolt magyar játékos – aki a múlt héten a negyeddöntőig jutott a brazíliai Florianópolisban – a WTA-rangsorban 440., a selejtezőből főtáblára került chilei Antonia Vergara Riverával csapott össze kedden, és két szettben, 6:3, 6:3-ra nyert. A mérkőzés 1 óra 13 percig tartott.
Udvardy ellenfele a legjobb 16 között a szabadkártyás kolumbiai Yuliana Lizarazo (846.) lesz.
Legfrissebb hírek
Tenisz: Babosék párosa döntőbe jutott Tokióban
Tenisz
2025.10.25. 12:47
Babos Tímeáék szettelőnyről elbukták a ningpói döntőt
Tenisz
2025.10.19. 10:41
Gálfi Dalma nem jutott főtáblára Tokióban
Tenisz
2025.10.19. 10:03
Gálfi legyőzője bejutott az oszakai tenisztorna döntőjébe
Tenisz
2025.10.18. 11:22
Bondár Anna döntős a csinani challenger-tenisztornán
Tenisz
2025.10.17. 13:21
Ezek is érdekelhetik