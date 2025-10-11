Nemzeti Sportrádió

Stollárék nem jutottak döntőbe Vuhanban

2025.10.11. 17:17
Stollár (jobbra) és Siegemund az elődöntőig menetelt (Fotó: Getty Images)
Stollár Fanny és Laura Siegemund döntő rövidítésben kikapott a nyolcadik helyen kiemelt Anna Danyilina, Alekszandra Krunics kazah, szerb kettőstől a 3,65 millió dollár (1,1 milliárd forint) összdíjazású vuhani keménypályás női tenisztorna elődöntőjében.

A magyar, német páros amerikai, orosz, majd színtiszta orosz, pénteken pedig amerikai, mexikói duó elbúcsúztatásával jutott el az elődöntőig. Stollárék rosszul kezdtek, két brékkel 4:0-s hátrányba kerültek, majd 28 perc alatt elbukták a nyitó játszmát. 

A második szettben a kazah, szerb kettős bizonytalankodott többet, 2:4-es állásról ugyan még egyenlített, de a végén a magyar, német duó játszott pontosabban.

A döntő rövidítésben 7–2-re ellépett Danyilina és Krunics, ám Stollárék sorozatban szerzett öt ponttal egyenlítettek, a végén viszont nem bírták fenntartani a koncentrációt. A csata másfél óráig tartott.

TENISZ, WTA-TORNA, VUHAN
Páros, elődöntő:
Danyilina, Krunics (kazah, szerb, 8.)–Stollár, Siegemund (magyar, német) 6:1, 4:6, 11–9
Hunter, Siniaková (ausztrál, cseh)–Mihalíková, Nicholls (szlovák, brit) 6:3, 6:0

 

