Stollárék nem jutottak döntőbe Vuhanban

A magyar, német páros amerikai, orosz, majd színtiszta orosz, pénteken pedig amerikai, mexikói duó elbúcsúztatásával jutott el az elődöntőig. Stollárék rosszul kezdtek, két brékkel 4:0-s hátrányba kerültek, majd 28 perc alatt elbukták a nyitó játszmát.

A második szettben a kazah, szerb kettős bizonytalankodott többet, 2:4-es állásról ugyan még egyenlített, de a végén a magyar, német duó játszott pontosabban.

A döntő rövidítésben 7–2-re ellépett Danyilina és Krunics, ám Stollárék sorozatban szerzett öt ponttal egyenlítettek, a végén viszont nem bírták fenntartani a koncentrációt. A csata másfél óráig tartott.

TENISZ, WTA-TORNA, VUHAN

Páros, elődöntő:

Danyilina, Krunics (kazah, szerb, 8.)–Stollár, Siegemund (magyar, német) 6:1, 4:6, 11–9

Hunter, Siniaková (ausztrál, cseh)–Mihalíková, Nicholls (szlovák, brit) 6:3, 6:0