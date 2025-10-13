Nemzeti Sportrádió

Marozsán, miután sikerrel rajtolt Almatiban: Leginkább a szervámat emelném ki

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2025.10.13. 14:34
null
Marozsán Fábián készülhet a következő körre (Fotó: Getty Images)
Címkék
tenisz Almati Marozsán Fábián
Sikerrel rajtolt Marozsán Fábián a kazahsztáni Almatiban zajló ATP 250-es keménypályás tornán. A világranglista 52. helyezettje két szettben, 7:6, 6:3 arányban múlta felül az olasz Luca Nardit (83.), akit korábban már három alkalommal is legyőzött.

„Nem volt könnyű meccs, mert ugyan korábban háromszor is megvertem már Nardit, nagyon jól ismerjük egymást és felkészült belőlem. Örülök annak, hogy győzelemmel kezdtem itt Almatiban, ez volt az első sikerem. Leginkább a szervámat emelném ki, ami jól működött a mai napon” – kezdte értékelését Marozsán Fábián a menedzsmentje sajtóközleményében.

A magyar játékos szerint a mérkőzés nem volt különösebben látványos, de ezek a győzelmek is fontosak.

„Az első szett végén hullámvölgybe kerültem, nehéz helyzetben voltam a rövidítésben, de sikerült fordítani és elhoznom a játszmát, ami kulcsfontosságú volt. A folytatásban is agresszív maradtam fogadóként, kevesebb volt a hiba, így összejött két szettben a siker” – folytatta.

Tenisz
6 órája

Marozsán két szettben jutott tovább Almatiban

A nyolcaddöntőben az ötödik helyen kiemelt amerikai Brandon Nakashima (34.) vagy a szerb Hamad Medjedovic (64.) lesz az ellenfele.

Marozsán azt is megjegyezte, hogy a magaslati fekvés és a meleg nem kedvezett neki, de gyorsan alkalmazkodott az almati körülményekhez.

A győzelem nemcsak a továbbjutás miatt volt értékes: ez volt Marozsán Fábián 25. sikere az idei ATP-szezonban, amivel a nyílt érában mindössze a harmadik magyar teniszező lett Taróczy Balázs és Fucsovics Márton után, aki elérte ezt a mérföldkövet.

A nyolcaddöntőben Marozsán a torna ötödik kiemeltje, a világranglista 34. helyén álló amerikai Brandon Nakashima vagy a 64. Hamad Medjedovics ellen lép majd pályára – várhatóan szerdán.

Tenisz
6 órája

Marozsán és Fucsovics a legjobb ötven közelében a világranglistán

A rangsort továbbra is a spanyol Carlos Alcaraz vezeti az olasz Jannik Sinner és a német Alexander Zverev előtt.

 

tenisz Almati Marozsán Fábián
Legfrissebb hírek

Marozsán két szettben jutott tovább Almatiban

Tenisz
6 órája

Marozsán és Fucsovics a legjobb ötven közelében a világranglistán

Tenisz
6 órája

Oszakai tenisztorna: Gálfi a selejtező második fordulójába jutott

Tenisz
7 órája

Hiába a három meccslabda, Piros Zsombor kikapott a brüsszeli selejtezőben

Tenisz
Tegnap, 16:05

Családban marad: Vacherot nyerte meg az unokatestvére ellen a sanghaji döntőt

Tenisz
Tegnap, 13:20

Stollárék nem jutottak be a döntőbe Vuhanban

Tenisz
2025.10.11. 17:17

Hatalmas meglepetés, Novak Djokovics a világranglista 204. helyezettjétől kapott ki

Tenisz
2025.10.11. 13:32

Stollárék elődöntőbe jutottak a vuhani tenisztornán

Tenisz
2025.10.10. 14:45
Ezek is érdekelhetik