Marozsán, miután sikerrel rajtolt Almatiban: Leginkább a szervámat emelném ki

„Nem volt könnyű meccs, mert ugyan korábban háromszor is megvertem már Nardit, nagyon jól ismerjük egymást és felkészült belőlem. Örülök annak, hogy győzelemmel kezdtem itt Almatiban, ez volt az első sikerem. Leginkább a szervámat emelném ki, ami jól működött a mai napon” – kezdte értékelését Marozsán Fábián a menedzsmentje sajtóközleményében.

A magyar játékos szerint a mérkőzés nem volt különösebben látványos, de ezek a győzelmek is fontosak.

„Az első szett végén hullámvölgybe kerültem, nehéz helyzetben voltam a rövidítésben, de sikerült fordítani és elhoznom a játszmát, ami kulcsfontosságú volt. A folytatásban is agresszív maradtam fogadóként, kevesebb volt a hiba, így összejött két szettben a siker” – folytatta.