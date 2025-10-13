Nemzeti Sportrádió

Marozsán két szettben jutott tovább Almatiban

2025.10.13. 09:43
Marozsán Fábián továbbjutott Almatiban (Fotó: Getty Images)
tenisz Luca Nardi Marozsán Fábián
Marozsán Fábián kétszettes győzelemmel bejutott a második fordulóba, a legjobb 16 közé az Almatiban zajló, egymillió dollár (337 millió forint) összdíjazású, kemény pályás férfi tenisztornán.

A friss világranglistán 52. magyar játékos azzal az olasz Luca Nardival (88.) csapott össze hétfőn, akit eddigi két összecsapásukon legyőzött. Most is jól kezdett, egy brékkel előnybe került, s már 5:2-re is vezetett, az első játszmáról végül mégis tie-break döntött. Ebben ugyan Marozsán 3–1-es hátrányba került, de innentől kezdve csak ő nyert pontot, így nagy küzdelem után 52 perc alatt szettelőnybe került.

A magyar teniszező a második játszma első gémjében ott folytatta, ahol az első rövidítésében abbahagyta, semmire brékelte ellenfelét, majd a folytatásban magabiztosan hozta a saját adogatásait. Nardinak 3:5-nél a meccsben maradásért kellett szerválnia, de nem járt sikerrel, így 1 óra 22 perc után nem maradt más hátra, mint hogy gratuláljon vetélytársának.

A nyolcaddöntőben az ötödik helyen kiemelt amerikai Brandon Nakashima (34.) vagy a szerb Hamad Medjedovic (64.) lesz Marozsán Fábián ellenfele.

TENISZ, ATP-TORNA, ALMATI
Egyes, 1. forduló:
Marozsán Fábián–Luca Nardi (olasz) 7:6 (7–3), 6:3

 

tenisz Luca Nardi Marozsán Fábián
