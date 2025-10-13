Marozsán és Fucsovics a legjobb ötven közelében a világranglistán

Marozsán Fábián – aki ezen a héten Almatiban versenyez – megőrizte pozícióját, míg Fucsovics Márton két helyet rontott a két héttel ezelőtti álláshoz képest. Az első 200 harmadik magyar játékosa, Piros Zsombor maradt a 156.

A rangsort továbbra is a spanyol Carlos Alcaraz vezeti az olasz Jannik Sinner és a német Alexander Zverev előtt.

A nőknél Bondár Anna három helyet rontva a 90., Gálfi Dalma pedig megőrizte a 96. pozíciót, ahogy Udvardy Panna is maradt 111.