Címvédőként indulnak jövőre a magyarok a vitorlázók csapat-világbajnokságán

2025.12.08. 10:59
Fotó: SSL Team Hungary/Facebook
Berecz Zsombor vitorlázás SSL Gold Cup Berecz Zsombor
Már elkezdődött a selejtező-sorozat az SSL Gold Cupra, a vitorlázók jövő őszi csapat-világbajnokságára, amelyen a magyar együttes címvédőként áll rajthoz.

„A csapatot továbbra is Berecz Zsombor, hazánk legeredményesebb vitorlázó olimpikonja vezeti, a tőle már megszokott, kompromisszumok nélküli versenyszellemmel és már bizonyított csapatkohézióval” – áll az SSL Team Hungary Facebook-oldalán. A bejegyzésből kiderül, tavasszal kezdődnek a hazai válogatók, és két női vitorlázó is a fedélzeten lesz.

A 2026-ban Brazíliában sorra kerülő vb első válogató körét már megrendezték Ázsiában.

A magyar csapat 2023-ban – Sámánok néven – fantasztikus teljesítménnyel megnyerte a Star Sailors League Gold Cupot, amelyen a labdarúgó-világbajnoksághoz hasonló a lebonyolítás. Már a legjobb nyolc között a Finndingiben olimpiai ezüstérmes Berecz Zsombor vezette egység volt az egyetlen, amely tengerrel nem rendelkező országból érkezett. A mieink a döntőben az olaszokat, a hollandokat, valamint a spanyolokat megelőzve végeztek az élen.

A Kanári-szigeteken rendezett eseményen 56 nemzet indult, minden résztvevő ugyanolyan SSL 47-es hajóval szállt vízre.

 

 

