Heti program: Bajnokok Ligája, Európa-liga, NB I és női kézi-vb-döntő

DECEMBER 8., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

ANGOL PREMIER LEAGUE

15. FORDULÓ

20.45: Wolverhampton Wanderers–Manchester United (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

14. FORDULÓ

15.00: Pisa–Parma (Tv: Match4)

18.30: Udinese–Genoa (Tv: Match4)

20.45: Torino–Milan (Tv: Arena4)

ROMÁN SUPERLIGA

16.30: UTA Arad–Petrolul

SPANYOL LA LIGA

15. FORDULÓ

21.00: Osasuna–Levante (Tv: Spíler2)

SZERB SZUPERLIGA

19.00: Szabadka–Topolya – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

2.15: Los Angeles Chargers–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)

KÉZILABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐK

III. CSOPORT (ROTTERDAM)

15.30: Argentína–Tunézia (Tv: M4 Sport)

18.00: Lengyelország–Ausztria (Tv: M4 Sport)

20.30: Franciaország–Hollandia (Tv: M4 Sport)

ELNÖK-KUPA ('S-HERTOGENBOSCH)

I. CSOPORT

11.00: Paraguay–Horvátország

13.30: Irán–Uruguay

II. CSOPORT

16.00: Kazahsztán–Egyiptom

18.30: Kína–Kuba

LÓVERSENY

13.45: Kincsem+ Tuti 1172 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

TippmixPro Extraliga, nők

18.00: Szent Benedek RA–Fatum Nyíregyháza, Balatonfüred

DECEMBER 9., KEDD

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ

6. FORDULÓ

16.30: Kairat Almati (kazah)–Olimpiakosz (görög)

18.45: Bayern München (német)–Sporting CP (portugál)

21.00: Internazionale (olasz)–Liverpool FC (angol)

21.00: FC Barcelona (spanyol)–Eintracht Frankfurt (német)

21.00: Atalanta (olasz)–Chelsea (angol)

21.00: Tottenham Hotspur (angol)–Slavia Praha (cseh)

21.00: PSV (holland)–Atlético Madrid (spanyol)

21.00: AS Monaco (francia)–Galatasaray (török)

21.00: Union Saint-Gilloise (belga)–Olympique Marseille (francia)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KÉZILABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, NEGYEDDÖNTŐ

17.30: IV1–II2, Dortmund

20.30: II1–IV2, Dortmund

FÉRFI NB I

18.45: One Veszprém HC–Mol Tatabánya KC

RÖPLABDA

Férfi Challenge-kupa, 1. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért), 1. mérkőzés

18.00: Fino Kaposvár-Conqueridor Valencia (spanyol)

Férfi Extraliga, alapszakasz

19.00: Dunaújvárosi KSE–TFSE

Férfi Magyar Kupa, negyeddöntő, 1. mérkőzés

20.00: MAFC–Prestige Fitness PSE

DECEMBER 10., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ

6. FORDULÓ

18.45: Villarreal (spanyol)–FC Köbenhavn (dán)

18.45: Qarabag (azeri)–Ajax (holland)

21.00: Borussia Dortmund (német)–Bodö/Glimt (norvég)

21.00: Bayer Leverkusen (német)–Newcastle United (angol)

21.00: Benfica (portugál)–SSC Napoli (olasz)

21.00: Juventus (olasz)–Pafosz (ciprusi)

21.00: FC Bruges (belga)–Arsenal (angol)

21.00: Athletic Bilbao (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia)

21.00: Real Madrid (spanyol)–Manchester City (angol)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KÉZILABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG

NEGYEDDÖNTŐ

17.30: III1–I2, Rotterdam

20.30: I1–III2, Rotterdam

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS AZ ELNÖK KPÁÉRT ('s-Hertogenbosch)

11.00: a 31. helyért

13.30: a 29. helyért

16.00: a 27. helyért

18.30: a 25. helyért

FÉRFI NB I

18.00: FTC-Green Collect–OTP Bank-Pick Szeged

KOSÁRLABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

F-CSOPORT, 5. FORDULÓ

18.00: Riga (lett)–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

NŐI EUROLIGA, MÁSODIK CSOPORTKÖR

F-CSOPORT, 1. FORDULÓ

18.00: DVTK HUNTHERM–Basket Landes (francia)

FÉRFI EURÓPA-KUPA, MÁSODIK CSOPORTKÖR

K-CSOPORT, 1. FORDULÓ

20.30: Murcia (spanyol)–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

RÖPLABDA

Férfi CEV-kupa, a nyolcaddöntőbe jutásért, 1. mérkőzés

18.00: MÁV Előre Foxconn–JSW Jastrzebski Wegiel (lengyel), MET Aréna

Női Extraliga, alapszakasz

17.00: Vasas Óbuda–Újpesti TE

18.00: KHG KNRC–Fatum Nyíregyháza

20.00: Vasas SC–TFSE

SPORT EGYÉB

Rúdsport és légtorna világbajnokság, Budaörs (Budaörs Városi Uszoda és Sportcsarnok)

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

10. FORDULÓ

18.00: DVSE-Master Good–Kaposvári VK

DECEMBER 11., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ

6. FORDULÓ

18.45: FERENCVÁROSI TC–Rangers FC (skót) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.45: Dinamo Zagreb (horvát)–Real Betis (spanyol)

18.45: Young Boys (svájci)–Lille OSC (francia)

18.45: Midtjylland (dán)–Genk (belga)

18.45: Ludogorec (bolgár)–PAOK (görög)

18.45: Sturm Graz (osztrák)–Crvena zvezda (szerb)

18.45: Nice (francia)–Braga (portugál)

18.45: VfB Stuttgart (német)–Makkabi Tel-Aviv (izraeli)

18.45: Utrecht (holland)–Nottingham Forest (angol)

21.00: FC Porto (portugál)–Malmö FF (svéd)

21.00: Olympique Lyon (francia)–Go Ahead Eagles (holland)

21.00: Celtic (skót)–AS Roma (olasz)

21.00: FC Basel (svájci)–Aston Villa (angol)

21.00: Freiburg (német)–Red Bull Salzburg (osztrák)

21.00: FCSB (román)–Feyenoord (holland)

21.00: Celta Vigo (spanyol)–Bologna (olasz)

21.00: Panathinaikosz (görög)–Viktoria Plzen (cseh)

21.00: Brann Bergen (norvég)–Fenerbahce (török)

KONFERENCIALIGA, ALAPSZAKASZ

5. FORDULÓ

18.45: Fiorentina (olasz)–Dinamo Kijev (ukrán)

18.45: Jagiellonia Bialystok (lengyel)–Rayo Vallecano (spanyol)

18.45: Drita (koszovói)–AZ (holland)

18.45: Breidablik (izlandi)–Shamrock Rovers (ír)

18.45: Samsunspor (török)–AEK Athén (görög)

18.45: Shkendija (északmacedón)–Slovan Bratislava (szlovák)

18.45: Häcken (svéd)–AEK Larnaca (ciprusi)

18.45: Universitatea Craiova (román)–Sparta Praha (cseh)

18.45: Noah (örmény)–Legia Warszawa (lengyel)

21.00: SK Rapid (osztrák)–Omonia (ciprusi)

21.00: Lech Poznan (lengyel)–FSV Mainz (német)

21.00: HNK Rijeka (horvát)–Celje (szlovén)

21.00: Lincoln Red Imps (gibraltári)–Sigma Olomouc (cseh)

21.00: Kuopion PS (finn)–Lausanne (svájci)

21.00: Aberdeen (skót)–Strasbourg (francia)

21.00: Raków Częstochowa (lengyel)–Zrinjski Mostar (bosnyák)

21.00: Hamrun Spartans (máltai)–Sahtar Donyeck (ukrán)

21.00: Shelbourne (ír)–Crystal Palace (angol)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

NŐI NÉGY NEMZET TORNA, DUNKERQUE

1. FORDULÓ

15.00: Magyarország–Japán

19.30: Franciaország–Szlovákia

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

17.00: Csurgói KK–HE-DO B.Braun Gyöngyös

17.00: CYEB-Budakalász–Balatonfüredi KSE

18.00: PLER-Budapest–Szigetszentmiklósi KSK

18.00: ETO University HT–Carbonex-Komló

KOSÁRLABDA

NŐI EURÓPA-KUPA, RÁJÁTSZÁS A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

1. MÉRKŐZÉSEK

18.00: Besiktas (török)–Sopron Basket

20.00: Gernika (spanyol)–NKA Universitas Pécs

FÉRFI NB I

17.00: MVM-OSE Lions–Egis Körmend

19.00: Endo Plus Service-Honvéd–NKA Universitas Pécs

RÖPLABDA

Férfi Magyar Kupa, negyeddöntő, 1. mérkőzés

19.00: DEAC–Vegyész RC Kazincbarcika

DECEMBER 12., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

FRANCIA LIGUE 1

16. FORDULÓ

20.45: Angers–Nantes

NÉMET BUNDESLIGA

14. FORDULÓ

20.30: Union Berlin–RB Leipzig (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

16. FORDULÓ

20.45: Lecce–Pisa

SPANYOL LA LIGA

16. FORDULÓ

21.00: Real Sociedad–Girona (Tv: Spíler 2)

ROMÁN SUPERLIGA

20. FORDULÓ

19.30: Kolozsvári CFR–Csíkszereda – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

GYORSKORCSOLYA

18.30: olimpiai kvalifikációs világkupa, Hamar

JÉGKORONG

SÁRKÖZY EMLÉKTORNA, BUDAPEST (TÜSKECSARNOK)

1. FORDULÓ

15.00: Lengyelország–Franciaország

19.00: Magyarország–Olaszország

NŐI NÉGY NEMZET TORNA, DUNKERQUE

2. FORDULÓ

15.00: Szlovákia–Japán

19.30: Franciaország–Magyarország

KÉZILABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG

17.30 és 20.30: elődöntők, Rotterdam (Tv: M4 Sport)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: SZTE-Szedeák–Sopron KC

18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Alba Fehérvár

DECEMBER 13., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

17. FORDULÓ

14.00: Nyíregyháza Spartacus FC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.30: Puskás Akadémia FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.00: MTK Budapest–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

16. FORDULÓ

16.00: Chelsea–Everton

16.00: Liverpool–Brighton – élőben az NSO-n!

18.30: Burnley–Fulham

21.00: Arsenal–Wolverhampton

FRANCIA LIGUE 1

16. FORDULÓ

17.00: Rennes–Brest

19.00: Metz–PSG

21.05: Paris FC–Toulouse

NÉMET BUNDESLIGA

14. FORDULÓ

15.30: Frankfurt–Augsburg

15.30: Hoffenheim–Hamburg

15.30: Mönchengladbach–Wolfsburg

15.30: St. Pauli–Heidenheim

18.30: Leverkusen–Köln

OLASZ SERIE A

16. FORDULÓ

15.00: Torino–Cremonese

18.00: Parma–Lazio

20.45: Atalanta–Cagliari

SPANYOL LA LIGA

16. FORDULÓ

14.00: Atlético Madrid–Valencia

16.15: Mallorca–Elche

18.30: Barcelona–Osasuna – élőben az NSO-n!

21.00: Getafe–Espanyol

SZERB SZUPERLIGA

19. FORDULÓ

17.00: Topolya–Crvena zvezda – élőben az NSO-n!

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

18. FORDULÓ

15.00: Zólyombrézó–Dunaszerdahely – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

GYORSKORCSOLYA

14.00: olimpiai kvalifikációs világkupa, Hamar

JÉGKORONG

SÁRKÖZY EMLÉKTORNA, BUDAPEST (TÜSKECSARNOK)

2. FORDULÓ

15.00: Lengyelország–Olaszország

19.00: Magyarország–Franciaország

NŐI NÉGY NEMZET TORNA, DUNKERQUE

3. FORDULÓ

15.00: Magyarország–Szlovákia

19.30: Japán–Franciaország

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

16.00: One Veszprém HC–Balatonfüredi KSE

18.00: Budai Farkasok-Rév–Mol Tatabánya KC

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

16.45: Atomerőmű SE–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–DEAC

NŐI NB I

17.00: UNI Győr–ELTE BEAC Újbuda

17.30: DVTK HUNTHERM–VBW CEKK Cegléd

18.00: Vasas Akadémia–Sopron Basket

18.00: TARR KSC Szekszárd–Csata TKK

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

14.00: Swissten Dág KSE–MEAFC-Peka Bau

18.00: Prestige Fitness PSE–Dunaújvárosi KSE

18.00: TFSE–Vidux-Szegedi RSE

19.00: MAFC–Fino Kaposvár

Női Extraliga, alapszakasz

16.00: Vasas Óbuda–Szent Benedek RA

19.00: Vasas SC–MBH-Békéscsaba

DECEMBER 14., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

17. FORDULÓ

12.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Paksi FC, Mezőkövesd (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

14.45: FTC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

18.45: Kisvárda Master Good–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

16. FORDULÓ

15.00: Crystal Palace–Manchester City

15.00: Nottingham–Tottenham

15.00: Sunderland–Newcastle

15.00: West Ham–Aston Villa

17.30: Brentford–Leeds United

FRANCIA LIGUE 1

16. FORDULÓ

15.00: Lyon–Le Havre

17.15: Auxerre–Lille

17.15: Strasbourg–Lorient

20.45: Olympique Marseille–Monaco

NÉMET BUNDESLIGA

14. FORDULÓ

15.30: Freiburg–Dortmund

17.30: Bayern München–Mainz

19.30: Werder Bremen–Stuttgart

OLASZ SERIE A

15. FORDULÓ

12.30: Milan–Sassuolo

15.00: Fiorentina–Verona

15.00: Udinese–Napoli

18.00: Genoa–Internazionale

20.45: Bologna–Juventus

SPANYOL LA LIGA

16. FORDULÓ

14.00: Sevilla–Oviedo

16.15: Celta Vigo–Athletic Bilbao

18.30: Levante–Villarreal

21.00: Alavés–Real Madrid – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

GYORSKORCSOLYA

13.00: olimpiai kvalifikációs világkupa, Hamar

JÉGKORONG

SÁRKÖZY EMLÉKTORNA, BUDAPEST (TÜSKECSARNOK)

3. FORDULÓ

12.30: Franciaország–Olaszország

16.30: Magyarország–Lengyelország

KÉZILABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG

14.30: a 3. helyért, Rotterdam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.30: döntő, Rotterdam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Zalakerámia ZTE KK

NŐI NB I

18.00: NKA Universitas Pécs–Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia

19.00: TFSE–BKG-PRIMA Szigetszentmiklós

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

15.00: Kecskeméti RC–Szolnoki RK-SC SI

18.00: DEAC-MÁV Előre Foxconn

Női Extraliga, alapszakasz

16.00: MÁV Előre Foxconn-Fatum Nyíregyháza

19.00: UTE-KHG KNRC

SPORTLÖVÉSZET

13.00: Légpuska Európa-bajnoki válogatóverseny, Budapest (Nemzeti Lőtér, Fehér út)

DECEMBER 15., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

ANGOL PREMIER LEAGUE

16. FORDULÓ

21.00: Manchester United–Bournemouth

OLASZ SERIE A

15. FORDULÓ

20.45: AS Roma–Como

SPANYOL LA LIGA

16. FORDULÓ

21.00: Rayo Vallecano–Betis