Heti program: Bajnokok Ligája, Európa-liga, NB I és női kézi-vb-döntő

DECEMBER 8., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
ANGOL PREMIER LEAGUE
15. FORDULÓ
20.45: Wolverhampton Wanderers–Manchester United (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
14. FORDULÓ
15.00: Pisa–Parma (Tv: Match4)
18.30: Udinese–Genoa (Tv: Match4)
20.45: Torino–Milan (Tv: Arena4)
ROMÁN SUPERLIGA
16.30: UTA Arad–Petrolul
SPANYOL LA LIGA
15. FORDULÓ
21.00: Osasuna–Levante (Tv: Spíler2)
SZERB SZUPERLIGA
19.00: Szabadka–Topolya – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
2.15: Los Angeles Chargers–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)
KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐK
III. CSOPORT (ROTTERDAM)
15.30: Argentína–Tunézia (Tv: M4 Sport)
18.00: Lengyelország–Ausztria (Tv: M4 Sport)
20.30: Franciaország–Hollandia (Tv: M4 Sport)
ELNÖK-KUPA ('S-HERTOGENBOSCH)
I. CSOPORT
11.00: Paraguay–Horvátország
13.30: Irán–Uruguay
II. CSOPORT
16.00: Kazahsztán–Egyiptom
18.30: Kína–Kuba
LÓVERSENY
13.45: Kincsem+ Tuti 1172 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
TippmixPro Extraliga, nők
18.00: Szent Benedek RA–Fatum Nyíregyháza, Balatonfüred
DECEMBER 9., KEDD
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ
6. FORDULÓ
16.30: Kairat Almati (kazah)–Olimpiakosz (görög)
18.45: Bayern München (német)–Sporting CP (portugál)
21.00: Internazionale (olasz)–Liverpool FC (angol)
21.00: FC Barcelona (spanyol)–Eintracht Frankfurt (német)
21.00: Atalanta (olasz)–Chelsea (angol)
21.00: Tottenham Hotspur (angol)–Slavia Praha (cseh)
21.00: PSV (holland)–Atlético Madrid (spanyol)
21.00: AS Monaco (francia)–Galatasaray (török)
21.00: Union Saint-Gilloise (belga)–Olympique Marseille (francia)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, NEGYEDDÖNTŐ
17.30: IV1–II2, Dortmund
20.30: II1–IV2, Dortmund
FÉRFI NB I
18.45: One Veszprém HC–Mol Tatabánya KC
RÖPLABDA
Férfi Challenge-kupa, 1. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért), 1. mérkőzés
18.00: Fino Kaposvár-Conqueridor Valencia (spanyol)
Férfi Extraliga, alapszakasz
19.00: Dunaújvárosi KSE–TFSE
Férfi Magyar Kupa, negyeddöntő, 1. mérkőzés
20.00: MAFC–Prestige Fitness PSE
DECEMBER 10., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ
6. FORDULÓ
18.45: Villarreal (spanyol)–FC Köbenhavn (dán)
18.45: Qarabag (azeri)–Ajax (holland)
21.00: Borussia Dortmund (német)–Bodö/Glimt (norvég)
21.00: Bayer Leverkusen (német)–Newcastle United (angol)
21.00: Benfica (portugál)–SSC Napoli (olasz)
21.00: Juventus (olasz)–Pafosz (ciprusi)
21.00: FC Bruges (belga)–Arsenal (angol)
21.00: Athletic Bilbao (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia)
21.00: Real Madrid (spanyol)–Manchester City (angol)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG
NEGYEDDÖNTŐ
17.30: III1–I2, Rotterdam
20.30: I1–III2, Rotterdam
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS AZ ELNÖK KPÁÉRT ('s-Hertogenbosch)
11.00: a 31. helyért
13.30: a 29. helyért
16.00: a 27. helyért
18.30: a 25. helyért
FÉRFI NB I
18.00: FTC-Green Collect–OTP Bank-Pick Szeged
KOSÁRLABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
F-CSOPORT, 5. FORDULÓ
18.00: Riga (lett)–NHSZ-Szolnoki Olajbányász
NŐI EUROLIGA, MÁSODIK CSOPORTKÖR
F-CSOPORT, 1. FORDULÓ
18.00: DVTK HUNTHERM–Basket Landes (francia)
FÉRFI EURÓPA-KUPA, MÁSODIK CSOPORTKÖR
K-CSOPORT, 1. FORDULÓ
20.30: Murcia (spanyol)–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
RÖPLABDA
Férfi CEV-kupa, a nyolcaddöntőbe jutásért, 1. mérkőzés
18.00: MÁV Előre Foxconn–JSW Jastrzebski Wegiel (lengyel), MET Aréna
Női Extraliga, alapszakasz
17.00: Vasas Óbuda–Újpesti TE
18.00: KHG KNRC–Fatum Nyíregyháza
20.00: Vasas SC–TFSE
SPORT EGYÉB
Rúdsport és légtorna világbajnokság, Budaörs (Budaörs Városi Uszoda és Sportcsarnok)
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ
10. FORDULÓ
18.00: DVSE-Master Good–Kaposvári VK
DECEMBER 11., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ
6. FORDULÓ
18.45: FERENCVÁROSI TC–Rangers FC (skót) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
18.45: Dinamo Zagreb (horvát)–Real Betis (spanyol)
18.45: Young Boys (svájci)–Lille OSC (francia)
18.45: Midtjylland (dán)–Genk (belga)
18.45: Ludogorec (bolgár)–PAOK (görög)
18.45: Sturm Graz (osztrák)–Crvena zvezda (szerb)
18.45: Nice (francia)–Braga (portugál)
18.45: VfB Stuttgart (német)–Makkabi Tel-Aviv (izraeli)
18.45: Utrecht (holland)–Nottingham Forest (angol)
21.00: FC Porto (portugál)–Malmö FF (svéd)
21.00: Olympique Lyon (francia)–Go Ahead Eagles (holland)
21.00: Celtic (skót)–AS Roma (olasz)
21.00: FC Basel (svájci)–Aston Villa (angol)
21.00: Freiburg (német)–Red Bull Salzburg (osztrák)
21.00: FCSB (román)–Feyenoord (holland)
21.00: Celta Vigo (spanyol)–Bologna (olasz)
21.00: Panathinaikosz (görög)–Viktoria Plzen (cseh)
21.00: Brann Bergen (norvég)–Fenerbahce (török)
KONFERENCIALIGA, ALAPSZAKASZ
5. FORDULÓ
18.45: Fiorentina (olasz)–Dinamo Kijev (ukrán)
18.45: Jagiellonia Bialystok (lengyel)–Rayo Vallecano (spanyol)
18.45: Drita (koszovói)–AZ (holland)
18.45: Breidablik (izlandi)–Shamrock Rovers (ír)
18.45: Samsunspor (török)–AEK Athén (görög)
18.45: Shkendija (északmacedón)–Slovan Bratislava (szlovák)
18.45: Häcken (svéd)–AEK Larnaca (ciprusi)
18.45: Universitatea Craiova (román)–Sparta Praha (cseh)
18.45: Noah (örmény)–Legia Warszawa (lengyel)
21.00: SK Rapid (osztrák)–Omonia (ciprusi)
21.00: Lech Poznan (lengyel)–FSV Mainz (német)
21.00: HNK Rijeka (horvát)–Celje (szlovén)
21.00: Lincoln Red Imps (gibraltári)–Sigma Olomouc (cseh)
21.00: Kuopion PS (finn)–Lausanne (svájci)
21.00: Aberdeen (skót)–Strasbourg (francia)
21.00: Raków Częstochowa (lengyel)–Zrinjski Mostar (bosnyák)
21.00: Hamrun Spartans (máltai)–Sahtar Donyeck (ukrán)
21.00: Shelbourne (ír)–Crystal Palace (angol)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
NŐI NÉGY NEMZET TORNA, DUNKERQUE
1. FORDULÓ
15.00: Magyarország–Japán
19.30: Franciaország–Szlovákia
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
17.00: Csurgói KK–HE-DO B.Braun Gyöngyös
17.00: CYEB-Budakalász–Balatonfüredi KSE
18.00: PLER-Budapest–Szigetszentmiklósi KSK
18.00: ETO University HT–Carbonex-Komló
KOSÁRLABDA
NŐI EURÓPA-KUPA, RÁJÁTSZÁS A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
1. MÉRKŐZÉSEK
18.00: Besiktas (török)–Sopron Basket
20.00: Gernika (spanyol)–NKA Universitas Pécs
FÉRFI NB I
17.00: MVM-OSE Lions–Egis Körmend
19.00: Endo Plus Service-Honvéd–NKA Universitas Pécs
RÖPLABDA
Férfi Magyar Kupa, negyeddöntő, 1. mérkőzés
19.00: DEAC–Vegyész RC Kazincbarcika
DECEMBER 12., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
FRANCIA LIGUE 1
16. FORDULÓ
20.45: Angers–Nantes
NÉMET BUNDESLIGA
14. FORDULÓ
20.30: Union Berlin–RB Leipzig (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
16. FORDULÓ
20.45: Lecce–Pisa
SPANYOL LA LIGA
16. FORDULÓ
21.00: Real Sociedad–Girona (Tv: Spíler 2)
ROMÁN SUPERLIGA
20. FORDULÓ
19.30: Kolozsvári CFR–Csíkszereda – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
GYORSKORCSOLYA
18.30: olimpiai kvalifikációs világkupa, Hamar
JÉGKORONG
SÁRKÖZY EMLÉKTORNA, BUDAPEST (TÜSKECSARNOK)
1. FORDULÓ
15.00: Lengyelország–Franciaország
19.00: Magyarország–Olaszország
NŐI NÉGY NEMZET TORNA, DUNKERQUE
2. FORDULÓ
15.00: Szlovákia–Japán
19.30: Franciaország–Magyarország
KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG
17.30 és 20.30: elődöntők, Rotterdam (Tv: M4 Sport)
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: SZTE-Szedeák–Sopron KC
18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Alba Fehérvár
DECEMBER 13., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
17. FORDULÓ
14.00: Nyíregyháza Spartacus FC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
16.30: Puskás Akadémia FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
19.00: MTK Budapest–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
16. FORDULÓ
16.00: Chelsea–Everton
16.00: Liverpool–Brighton – élőben az NSO-n!
18.30: Burnley–Fulham
21.00: Arsenal–Wolverhampton
FRANCIA LIGUE 1
16. FORDULÓ
17.00: Rennes–Brest
19.00: Metz–PSG
21.05: Paris FC–Toulouse
NÉMET BUNDESLIGA
14. FORDULÓ
15.30: Frankfurt–Augsburg
15.30: Hoffenheim–Hamburg
15.30: Mönchengladbach–Wolfsburg
15.30: St. Pauli–Heidenheim
18.30: Leverkusen–Köln
OLASZ SERIE A
16. FORDULÓ
15.00: Torino–Cremonese
18.00: Parma–Lazio
20.45: Atalanta–Cagliari
SPANYOL LA LIGA
16. FORDULÓ
14.00: Atlético Madrid–Valencia
16.15: Mallorca–Elche
18.30: Barcelona–Osasuna – élőben az NSO-n!
21.00: Getafe–Espanyol
SZERB SZUPERLIGA
19. FORDULÓ
17.00: Topolya–Crvena zvezda – élőben az NSO-n!
SZLOVÁK NIKÉ LIGA
18. FORDULÓ
15.00: Zólyombrézó–Dunaszerdahely – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
GYORSKORCSOLYA
14.00: olimpiai kvalifikációs világkupa, Hamar
JÉGKORONG
SÁRKÖZY EMLÉKTORNA, BUDAPEST (TÜSKECSARNOK)
2. FORDULÓ
15.00: Lengyelország–Olaszország
19.00: Magyarország–Franciaország
NŐI NÉGY NEMZET TORNA, DUNKERQUE
3. FORDULÓ
15.00: Magyarország–Szlovákia
19.30: Japán–Franciaország
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
16.00: One Veszprém HC–Balatonfüredi KSE
18.00: Budai Farkasok-Rév–Mol Tatabánya KC
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
16.45: Atomerőmű SE–NHSZ-Szolnoki Olajbányász
18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–DEAC
NŐI NB I
17.00: UNI Győr–ELTE BEAC Újbuda
17.30: DVTK HUNTHERM–VBW CEKK Cegléd
18.00: Vasas Akadémia–Sopron Basket
18.00: TARR KSC Szekszárd–Csata TKK
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
14.00: Swissten Dág KSE–MEAFC-Peka Bau
18.00: Prestige Fitness PSE–Dunaújvárosi KSE
18.00: TFSE–Vidux-Szegedi RSE
19.00: MAFC–Fino Kaposvár
Női Extraliga, alapszakasz
16.00: Vasas Óbuda–Szent Benedek RA
19.00: Vasas SC–MBH-Békéscsaba
DECEMBER 14., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
17. FORDULÓ
12.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Paksi FC, Mezőkövesd (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
14.45: FTC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
18.45: Kisvárda Master Good–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
16. FORDULÓ
15.00: Crystal Palace–Manchester City
15.00: Nottingham–Tottenham
15.00: Sunderland–Newcastle
15.00: West Ham–Aston Villa
17.30: Brentford–Leeds United
FRANCIA LIGUE 1
16. FORDULÓ
15.00: Lyon–Le Havre
17.15: Auxerre–Lille
17.15: Strasbourg–Lorient
20.45: Olympique Marseille–Monaco
NÉMET BUNDESLIGA
14. FORDULÓ
15.30: Freiburg–Dortmund
17.30: Bayern München–Mainz
19.30: Werder Bremen–Stuttgart
OLASZ SERIE A
15. FORDULÓ
12.30: Milan–Sassuolo
15.00: Fiorentina–Verona
15.00: Udinese–Napoli
18.00: Genoa–Internazionale
20.45: Bologna–Juventus
SPANYOL LA LIGA
16. FORDULÓ
14.00: Sevilla–Oviedo
16.15: Celta Vigo–Athletic Bilbao
18.30: Levante–Villarreal
21.00: Alavés–Real Madrid – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
GYORSKORCSOLYA
13.00: olimpiai kvalifikációs világkupa, Hamar
JÉGKORONG
SÁRKÖZY EMLÉKTORNA, BUDAPEST (TÜSKECSARNOK)
3. FORDULÓ
12.30: Franciaország–Olaszország
16.30: Magyarország–Lengyelország
KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG
14.30: a 3. helyért, Rotterdam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
17.30: döntő, Rotterdam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Zalakerámia ZTE KK
NŐI NB I
18.00: NKA Universitas Pécs–Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia
19.00: TFSE–BKG-PRIMA Szigetszentmiklós
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
15.00: Kecskeméti RC–Szolnoki RK-SC SI
18.00: DEAC-MÁV Előre Foxconn
Női Extraliga, alapszakasz
16.00: MÁV Előre Foxconn-Fatum Nyíregyháza
19.00: UTE-KHG KNRC
SPORTLÖVÉSZET
13.00: Légpuska Európa-bajnoki válogatóverseny, Budapest (Nemzeti Lőtér, Fehér út)
DECEMBER 15., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
ANGOL PREMIER LEAGUE
16. FORDULÓ
21.00: Manchester United–Bournemouth
OLASZ SERIE A
15. FORDULÓ
20.45: AS Roma–Como
SPANYOL LA LIGA
16. FORDULÓ
21.00: Rayo Vallecano–Betis