Gálfi párosban is búcsúzott a hongkongi tornától

A magyar játékos és a holland Suzan Lamens egy ausztrál kettőssel csapott össze szerdán az 1. fordulóban, amelynek tétje a legjobb nyolc közé kerülés volt. Gálfiék mindkét szettben háromszor vesztették el az adogatójátékukat, s ez döntőnek bizonyult. A mérkőzés 1 óra 12 percig tartott.

A magyar teniszező kedden, egyesben a román Sorana Cirsteától kapott ki az első fordulóban.

WTA-250-ES TORNA, HONGKONG (275 ezer dollár, kemény pálya)

PÁROS, 1. FORDULÓ (a 8 közé jutásért)

Talia Gibson, Maddison Inglis (ausztrál)–Gálfi Dalma, Suzan Lamens (magyar, holland) 6:3, 6:3