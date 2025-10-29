Gálfi párosban is búcsúzott a hongkongi tornától

Gálfi Dalma párosban is kiesett a 275 ezer dollár (92 millió forint) összdíjazású hongkongi kemény pályás női tenisztornán.
A magyar játékos és a holland Suzan Lamens egy ausztrál kettőssel csapott össze szerdán az 1. fordulóban, amelynek tétje a legjobb nyolc közé kerülés volt. Gálfiék mindkét szettben háromszor vesztették el az adogatójátékukat, s ez döntőnek bizonyult. A mérkőzés 1 óra 12 percig tartott.
A magyar teniszező kedden, egyesben a román Sorana Cirsteától kapott ki az első fordulóban.
WTA-250-ES TORNA, HONGKONG (275 ezer dollár, kemény pálya)
PÁROS, 1. FORDULÓ (a 8 közé jutásért)
Talia Gibson, Maddison Inglis (ausztrál)–Gálfi Dalma, Suzan Lamens (magyar, holland) 6:3, 6:3
