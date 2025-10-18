Nemzeti Sportrádió

Babos Tímea döntőbe jutott párosban a ningpói tenisztornán, és biztos vb-résztvevő!

2025.10.18. 15:24
Fotó: Getty Images
tenisz Luisa Stefani Ningpo Babos Tímea
Babos Tímea, Luisa Stefanival az oldalán döntőbe jutott a ningpói tenisztornán. A magyar és a brazil páros két szettben búcsúztatta a norvég Ulrikke Eikeri és a kínai Tang Csien-huj alkotta kettőst. Babosék ezzel kvalifikálták magukat a világbajnokságra!

 

Babosék a döntőben a Ljudmila Szamszonova (orosz), Nicole Melichar-Martinez (amerikai) kettőssel csatáznak.

A magyar szövetség tájékoztatása szerint az idén már három trófeával büszkélkedő Babos, Stefani kettős szombati sikerével kiharcolta a részvételi jogot a szezonzáró rijádi WTA-világbajnokságon, amely november 1. és 8. között lesz. A négyszeres Grand Slam-győztes Babos párosban háromszoros világbajnoknak mondhatja magát, mivel 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben is diadalmaskodott – kétszer Szingapúrban, illetve utoljára Sencsenben. Az első siker alkalmával a cseh Andrea Hlavácková, a másik kettőnél pedig a francia Kristina Mladenovic volt a partnere.

TENISZ
WTA-TORNA, NINGPO
Páros, elődöntő
Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 4.)–Ulrikke Eikeri, Tang Csien-huj (norvég, kínai) 7:5, 6:4

 

tenisz Luisa Stefani Ningpo Babos Tímea
