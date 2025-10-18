Szabó István a Nyíregyháza 5–1-es vereségéről: Megértem a szurkolók csalódottságát

Szabó István, a Nyíregyháza vezetőedzője a következőket mondta a kiütéses vereségről.

„Bár az első félidőben hátrányba kerültünk, összességében rendben volt a játékunk, több helyzetünk is volt, megfelelően játszottunk. Viszont, amire számítottunk megtörtént: az MTK játékosai nagyszerűen egy az egyeznek a széleken, az átmenetekben nagyon jók – ez azért dühítő, mert ezt mindenki tudja róluk, mégis tudtak két gólt szerezni. Szünetben arra kértem a fiúkat, hogy maradjunk stabilak, de egyenlítés helyett jött a harmadik gól az ellenfelünktől, s ez után már nem éreztem a csapatban azt a hitet, amit addig. Birtokoltuk a labdát, járattuk, de ez nem párosult igazi lehetőséggel. Megértem a szurkolók csalódottságát, mert tényleg nem lehet öt gólt kapni” – utalt arra, hogy a Nyíregyháza szurkolói az ötödik gól után kifejezték a nemtetszésüket a csapat felé.

A sajtótájékoztatón arról is beszélt, miben hibázott a védelmük, illetve kitér Katona Mátyás állapotára is, aki még az Újpest elleni bajnokin szenvedett súlyos sérülést.

Horváth Dávid, az MTK vezetőedzője így értékelt.

„Ha az összképet nézem, örülhetünk annak, hogy ilyen fölényes győzelmet arattunk. Ugyanakkor az első félidővel nem voltam elégedett, attól függetlenül, hogy két góllal is vezettünk, viszont a labdaszerzéseink nem működtek. Nagyon sok támadása volt a Nyíregyházának, sok szögletet rúgtak, sok kapura lövést engedtünk nekik. A kevés labdaszerzésünkből gyors támadásokat vezettünk, illetve a pontrúgásaink nagyon veszélyesek voltak, ennek köszönhető, hogy előnybe tudtunk kerülni. A félidőben arról beszéltünk, hogy nem lehetnek a folytatásban hullámvölgyeink, ezért kompaktabbá kellett tennünk a védekezésünket, úgy gondolom, a második félidőben ez sokkal jobban működött, feljavult a játékunk, minimalizáltuk az ellenfél helyzeteit. Ellenben a gyors és hatékony támadásaink megmaradtak, és ezekből tudtunk további gólokat szerezni.”

Az NSO Tv kérdésére külön is kitért az elmúlt hetekben remek formában futballozó, a Nyíregyháza ellen éles szögből két gólt is szerző Molnár Ádinra. Videónkban részletesen beszél arról, hogyan építették fel a fiatal támadót lépésről lépésre, hogyan aknázzák ki az erősségeit az MTK eredményességének érdekében.

Íme, Molnár Ádin góljai a Nyíregyháza ellen.