Labdarúgás: az Eb-selejtezőben a csoportelsőség az U19-es lányok célja

2025.10.18. 16:38
labdarúgás utánpótlássport Utánpótlássport.hu
Az U19-es leány labdarúgó-válogatott Csehországban játszik Eb-selejtezőn.

Az U19-es leány labdarúgó-válogatott október 21. és 27. között Blšanyban játssza Eb-selejtezőit, ahol Litvánia, Moldova és a házigazda Csehország lesz az ellenfele a B ligában – számol be az mlsz.hu

A válogatott pénteken utazott el Csehországba, ahol 21-én Litvániával, 24-én Moldovával és 27-én a házigazdával mérkőzik meg. Mind a három mérkőzés 14 órakor kezdődik, az első két találkozóra Blšany-ban, a harmadik összecsapásra pedig Chomutovban kerül sor. Az UEFA versenyszabályai értelmében csak a csoportelső jut fel az A ligába, a többi helyezett marad a B ligában.

Az elmúlt hónapokban rengeteget dolgoztunk együtt a játékosokkal, és nem engedhetjük meg magunknak, hogy alacsonyabb elvárásokat állítsunk. Az ellenfeleink – Csehország, Litvánia és Moldova– évről évre fejlődnek, ezért minden mérkőzés komoly kihívást jelent. Bízom benne, hogy csapatunk készen áll ezekre a megmérettetésekre. Egy olyan egység formálódott, amely hisz a saját játékában, és elsősorban a saját stratégiáját kívánja érvényesíteni a pályán – csak másodsorban igazodik az ellenfelekhez“ – nyilatkozta Gajdóczi Tibor szövetségi edző.

Az U19-es leányválogatott kerete
Kapusok
Balogh Zselyke (PMFC)
Orosz Gabriella (Puskás Akadémia)
Spilenberg Maja (RB Leipzig)
Védők
Bánfi Gréta (St Pölten)
Bozsik Linett (FTC)
Gágyor Zille (FTC)
Jákri Dóra (Győr)
Máté Nóri (PMFC)
Nyul Petra (FTC)
Sági Panna (Puskás Akadémia)
Középpályások
Borzák Lilien (MTK)
Brekovszki Julianna (Puskás Akadémia)
Hanász Vanda (FTC)
Polgár Panka (FTC)
Szarvas Sára (Puskás Akadémia)
Victoria Vinals (Louisiana)
Támadók
Gégény Petra (FTC)
Pethe Olivia (Valencia CF)
Szabó Melissza (MTK)
Turi Bori (PMFC)
Vincze Borbála (FC Zürich)

(Kiemelt kép forrása: MLSZ)

