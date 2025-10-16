Tenisz: Babosék elődöntősök Ningpóban

Nemzeti Sportrádió

2025.10.16.
Babos Tímea és Luisa Stefani (Fotó: Getty Images)
Szuper tie-break döntött a Babos Tímea, Luisa Stefani–Tereza Mihalíková, Olivia Nicholls csatában a ningpói WTA 500-as torna negyeddöntőjében, amelyet a 4. kiemelt magyar, brazil duó 6:2, 2:6, 10–2-re nyert meg.

Jól kezdett a Babos Tímea, Luisa Stefani kettős a ningpói WTA 500-as torna negyeddöntőjében a Mihalíková, Nicholls kettős ellen: a magyar, brazil páros egyből elvette ellenfele első két adogatását. Ráadásul Babosék igen hatékonyan dolgoztak, mert kettőből két bréklabdát sikerült értékesíteniük, s noha riválisaik előtt is ott volt a lehetőség, hogy elnyerjék az ő szervájukat, viszonylag simán, 6:2-re hozták az első játszmát.

A második szett már nem indult ilyen jól, a szlovák, brit kettős 1:0-s előnyénél elvette Babosék szerváját, majd 3:0-nál négy bréklabdát is hárított, s 6:3-mal övék lett a szett. Következhetett a szuper tie-break, amelyben két minibrékkel indított a magyar, brazil duó, így el is húzott 5:0-ra. Az ellenfelet ez lélekben is megtörte, s már mindössze két pontot tudott csinálni, így 6:2, 3:6, 10–2-vel honfitársnőnk és dél-amerikai partnere jutott az elődöntőbe, ellenfelük a Tang Csien-huj, Ulrikke Eikeri kínai, norvég páros lesz.

WTA 500-AS TORNA, NINGPO
PÁROS
NEGYEDDÖNTŐ
Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 4.)–Tereza Mihalíková, Olivia Nicholls (szlovák, brit) 6:2, 3:6, 10–2

 

