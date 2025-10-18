La Liga: Barcelona–Girona
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 9. fordulójában az FC Barcelona a Gironát fogadja. Kövesse a mérkőzést élő, folyamatosan frissülő cikkünk segítségével!
SPANYOL LA LIGA
9. FORDULÓ
Barcelona–Girona 1–1 – élőben az NSO-n!
Estadio Olimpico, Barcelona. V.: Jesús Gil Manzano
BARCELONA: Szczesny – Koundé, E. García, Cubarsí, Baldé – Pedri, F. de Jong, Casadó – Lamine Yamal, Toni Fernández, Rashford. Vezetőedző: Hans-Dieter Flick
GIRONA: Gazzaniga – Rincon, Vitor Reis, Blind, Moreno – Gil, Arnau Martínez, Witsel, Roca – Portu, Vanat. Vezetőedző: Míchel
Gólszerző: Pedri (13.), ill. Witsel (20.)
A modul betöltése eltarthat néhány másodpercig.
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik