Marozsán Fábián bejutott a negyeddöntőbe az almati tenisztornán

A világranglistán 52. magyar játékos hétfőn 7:6 (7–3), 6:3-ra megverte az olasz Luca Nardit (88.), a folytatásban pedig a viadal ötödik kiemeltje várt rá az amerikai Brandon Nakashima (34.) személyében. Az első szettben kiélezett csatát vívott egymással a 26 éves magyar és japán-vietnami származású riválisa, minek nyomán rövidítésben Marozsán került előnybe.

A második játszma már korántsem volt ilyen izgalmas, a magyar játékos szinte hiba nélkül teniszezett, ellenfele többször is dühöngött a túloldalon, és 1 óra 19 perc után már mehetett a hálóhoz gratulálni.

Marozsán a negyeddöntőben a korábbi világelső orosz Danyiil Medvegyev és az ausztrál Adam Walton összecsapásának továbbjutójával találkozik.

ATP 250-ES TORNA, ALMATI (1 000 000 dollár, kemény pálya)

EGYES, NYOLCADDÖNTŐ

Marozsán Fábián–Brandon Nakashima (amerikai, 5.) 7:6 (7–5), 6:1