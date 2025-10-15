Nemzeti Sportrádió

Marozsán Fábián bejutott a negyeddöntőbe az almati tenisztornán

2025.10.15. 17:41
Fotó: Getty Images
tenisz Almati Marozsán Fábián Brandon Nakashima
Az almati tenisztorna férfi egyesének nyolcadöntőjében Marozsán Fábián két szettben legyőzte az ötödik helyen kiemelt Brandon Nakashimát, és bejutott a negyeddöntőbe.

 

A világranglistán 52. magyar játékos hétfőn 7:6 (7–3), 6:3-ra megverte az olasz Luca Nardit (88.), a folytatásban pedig a viadal ötödik kiemeltje várt rá az amerikai Brandon Nakashima (34.) személyében. Az első szettben kiélezett csatát vívott egymással a 26 éves magyar és japán-vietnami származású riválisa, minek nyomán rövidítésben Marozsán került előnybe.

A második játszma már korántsem volt ilyen izgalmas, a magyar játékos szinte hiba nélkül teniszezett, ellenfele többször is dühöngött a túloldalon, és 1 óra 19 perc után már mehetett a hálóhoz gratulálni.

Marozsán a negyeddöntőben a korábbi világelső orosz Danyiil Medvegyev és az ausztrál Adam Walton összecsapásának továbbjutójával találkozik.

ATP 250-ES TORNA, ALMATI (1 000 000 dollár, kemény pálya)
EGYES, NYOLCADDÖNTŐ
Marozsán Fábián–Brandon Nakashima (amerikai, 5.) 7:6 (7–5), 6:1

 

