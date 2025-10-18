NB III: hajrában szerzett gólokkal nyert Pápán a Puskás Akadémia II

A találkozó sokáig 1–1-es döntetlenre állt, a hajrában azonban két gólt is szerzett a bajnokságban második helyen álló felcsúti csapat: Magasföldi József előbb a 79., majd a 87. percben is betalált, így a Puskás Akadémia II elhozta a három pontot a Perutz Stadionból.

NB III

Északnyugati csoport

Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Puskás Akadémia FC II 1–3