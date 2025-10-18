NB III: hajrában szerzett gólokkal nyert Pápán a Puskás Akadémia II
A labdarúgó NB III Északnyugati csoportjának 12. fordulójában a Puskás Akadémia FC II idegenben 3–1-re legyőzte a Pápát szombat kora délután.
A találkozó sokáig 1–1-es döntetlenre állt, a hajrában azonban két gólt is szerzett a bajnokságban második helyen álló felcsúti csapat: Magasföldi József előbb a 79., majd a 87. percben is betalált, így a Puskás Akadémia II elhozta a három pontot a Perutz Stadionból.
NB III
Északnyugati csoport
Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Puskás Akadémia FC II 1–3
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Gyirmót FC Győr
11
11
–
–
43–10
+33
33
|2. Puskás Akadémia II
12
10
–
2
30– 9
+21
30
|3. Dorog
11
8
–
3
16–11
+5
24
|4. Mosonmagyaróvár
11
7
2
2
22– 9
+13
23
|5. Sopron
11
6
1
4
17–20
–3
19
|6. Tatabánya
11
6
–
5
17–16
+1
18
|7. Komárom
11
5
2
4
15–12
+3
17
|8. Veszprém
11
4
2
5
12–14
–2
14
|9. ETO Akadémia
11
4
1
6
19–24
–5
13
|10. Bicske
11
3
4
4
15–15
0
13
|11. Balatonfüred
11
2
5
4
10–16
–6
11
|12. Pápa
12
3
1
8
21–26
–5
10
|13. Zsámbék
11
3
1
7
17–35
–18
10
|14. Budaörs
11
2
3
6
12–23
–11
9
|15. Szombathelyi Haladás
11
1
2
8
10–21
–11
5
|16. Újpest FC II
11
1
2
8
11–26
–15
5
