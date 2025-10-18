Nemzeti Sportrádió

NB III: hajrában szerzett gólokkal nyert Pápán a Puskás Akadémia II

2025.10.18. 15:37
Fotó: Frutti Drink-Perutz FC Pápa/Facebook
A labdarúgó NB III Északnyugati csoportjának 12. fordulójában a Puskás Akadémia FC II idegenben 3–1-re legyőzte a Pápát szombat kora délután.

A találkozó sokáig 1–1-es döntetlenre állt, a hajrában azonban két gólt is szerzett a bajnokságban második helyen álló felcsúti csapat: Magasföldi József előbb a 79., majd a 87. percben is betalált, így a Puskás Akadémia II elhozta a három pontot a Perutz Stadionból. 

NB III
Északnyugati csoport
Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Puskás Akadémia FC II 1–3

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

  1. Gyirmót FC Győr

11

11

43–10

+33

33

  2. Puskás Akadémia II

12

10

2

30–  9

+21

30

  3. Dorog

11

8

3

16–11

+5

24

  4. Mosonmagyaróvár

11

7

2

2

22–  9

+13

23

  5. Sopron

11

6

1

4

17–20

–3

19

  6. Tatabánya

11

6

5

17–16

+1

18

  7. Komárom

11

5

2

4

15–12

+3

17

  8. Veszprém

11

4

2

5

12–14

–2

14

  9. ETO Akadémia

11

4

1

6

19–24

–5

13

10. Bicske

11

3

4

4

15–15

0

13

11. Balatonfüred

11

2

5

4

10–16

–6

11

12. Pápa

12

3

1

8

21–26

–5

10

13. Zsámbék

11

3

1

7

17–35

–18

10

14. Budaörs

11

2

3

6

12–23

–11

9

15. Szombathelyi Haladás

11

1

2

8

10–21

–11

5

16. Újpest FC II

11

1

2

8

11–26

–15

5

 

 

