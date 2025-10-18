NB I: Paks–Debrecen

NB I

10. FORDULÓ

Paksi FC–Debreceni VSC 0–0 – élőben az NSO-n!

Paks, Paksi FC Stadion. V: Rúsz

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

♦ Ez lesz a 46. NB I-es találkozójuk, és bár az elmúlt években a tolnai zöld-fehérek a sikeresebbek, az örökmérleg még mindig a debreceniek jelentős fölényét mutatja: 9 paksi siker, 17 döntetlen és 19 Loki-győzelem.

♦ Az előző 7 találkozójukból a Loki csupán egyet tudott megnyerni: 2023 novemberében hazai pályán Vajda Botond találatával 1–0-ra. A 2024–2025-ös kiírásban előbb a Nagyerdőben 5–0-ra, majd odahaza 4–3-ra győzött a Paks, májusban Debrecenben pedig úgy végeztek 0–0-ra, hogy a tolnaiak Szappanos Péter kiállítása miatt a 72. perctől emberhátrányban játszottak.

♦ Az atomvárosban abszolút kiegyenlített a mérleg, 11 döntetlen mellett mind a két csapat 6-szor diadalmaskodott. A gólkülönbség 30–29 a Lokinak, amely legutóbb 2022 márciusában, David Babunszki találatával (1–0) nyert idegenben a zöld-fehérek ellen. Az azóta lejátszott 5 találkozón felváltva jöttek a paksi győzelmek (3) és az ikszek (2). Februárban egy 7 találatot hozó mérkőzésen úgy nyert egy góllal Bognár György együttese, hogy a hazaiaktól Könyves Norbert, a vendégektől Maurides duplázott. Ma már egyikük sincs akkori klubjánál.

♦ Ellentétes úton járnak a csapatok, hiszen amíg átlagban a Paks meccsein esett a legtöbb gól (4.22), addig a Debrecenén a legkevesebb (2.5).

♦ A Paks a mezőny egyetlen veretlen csapataként (5 diadal, 4 iksz) a legtöbb rúgott góllal (24) és egálban a legjobb gólkülönbséggel (+10) áll a tabella élén. Ennél jobban 2014 őszén, Csertői Auréllal a kispadon rajtolt, amikor 9 forduló után 6 győzelemmel és 3 döntetlennel állt, majd első vereségét a következő körben a KTE-től szenvedte el. Végül akkor az 5. helyen zárta a bajnokságot.

♦ A DVSC úgy kezdte a 3. helyről a fordulót, hogy az előző 3 bajnokiján veretlen maradt (1 győzelem, 2 iksz), legutóbb otthon előnyből hagyott elveszni 2 pontot az ETO ellen (1–1).

♦ Ha a Loki 38 éves csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs Pakson is betalál, a hazai nagypályás tétmeccseken a következő lesz az 50. gólja a Loki színeiben.

♦ Az atomvárosiak otthoni mérlege 2 győzelem és 2 döntetlen. Mind a 4 hazai meccsükön értek el gólt a 80. perc után, ráadásul úgy, hogy 2-szer hátrányból egyenlítettek, legutóbb a Puskás Akadémia ellen pedig fordítottak (3–2).

♦ A Loki látogatóként remekel ezen az őszön, hiszen még nem kapott ki (3 siker, 2 iksz), és a 15 pontjából 11-et idegen stadionokban gyűjtött be.

