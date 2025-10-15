Nemzeti Sportrádió

Bondár Anna két játszmában túllépett kínai ellenfelén Csinanban

H. Á.H. Á.
Vágólapra másolva!
2025.10.15. 13:50
null
Bondár Anna a második meccsét nyerte meg Csinanban (Fotó: Getty Images)
Címkék
Tenisz tenisz WTA Csinan Bondár Anna
A kínai Csinanban zajló 125-ös besorolású, 115 ezer dollár összdíjazású kemény pályás WTA-torna 2. fordulójában a világranglistán 90., s a viadalon második kiemelt Bondár Anna két játszmában legyőzte a hazai közönség előtt szereplő, a rangsorban 195. helyet elfoglaló kínai Vej Sze-csiát, s ezzel bejutott a legjobb nyolc közé.

Bondár Anna az első körben csupán két játékot vesztett az orosz Darja Asztahova ellen, s a kínai ellenféllel szemben úgy tűnt, tartja magát ehhez a módihoz: az első játszmát imponáló magabiztossággal, mindössze egy játszmát elveszítve hozta 37 perc alatt 6:1-re. A folytatásban aztán „elkanászodott” Bondár, mert bár ugyan a játszma elején ismét brékelőnybe került, s hiába vezetett már 4:1-re és 5:2-re is, Vej három egymást követő játékot is megnyerve egyenlített (5:5). Ezzel viszont nagyjából minden puskaporát ellőtte a kínai, Bondár ugyanis már csak három pontot engedett neki – azaz előbb hozta a saját adogatását, majd fogadóként ismét elvette Vej szerváját, vagyis 7:5-re hozta a második játszmát s ezzel megnyerte a mérkőzést is.

Bondár győzelmével bekerült a torna legjobb nyolc játékosa közé, a negyeddöntőben szintén kínai ellenfél vár rá, a világranglistán 198. helyen álló Ma Je-hszin személyében.

TENISZ, WTA-TORNA, CSINAN
EGYES, 2. FORDULÓ (a nyolc közé jutásért)
Bondár Anna (magyar, 2.)–Vej Sze-csia (kínai) 6:1, 7:5

 

Tenisz tenisz WTA Csinan Bondár Anna
Legfrissebb hírek

Fucsovics kétjátszmás győzelme után készülhet az első kiemeltre

Tenisz
7 perce

Az ötödik kiemelt Nakashima vár Marozsánra az Almatiban zajló tenisztornán

Tenisz
Tegnap, 15:00

Gálfi Oszakában, Bondár Csinanban jutott be a második körbe

Tenisz
Tegnap, 8:55

Marozsán, miután sikerrel rajtolt Almatiban: Leginkább a szervámat emelném ki

Tenisz
2025.10.13. 14:34

Marozsán két szettben jutott tovább Almatiban

Tenisz
2025.10.13. 09:43

Marozsán és Fucsovics a legjobb ötven közelében a világranglistán

Tenisz
2025.10.13. 09:15

Oszakai tenisztorna: Gálfi a selejtező második fordulójába jutott

Tenisz
2025.10.13. 08:19

Coco Gauff nyerte meg a vuhani tenisztorna döntőjét

Tenisz
2025.10.12. 16:31
Ezek is érdekelhetik