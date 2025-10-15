Bondár Anna két játszmában túllépett kínai ellenfelén Csinanban

Bondár Anna az első körben csupán két játékot vesztett az orosz Darja Asztahova ellen, s a kínai ellenféllel szemben úgy tűnt, tartja magát ehhez a módihoz: az első játszmát imponáló magabiztossággal, mindössze egy játszmát elveszítve hozta 37 perc alatt 6:1-re. A folytatásban aztán „elkanászodott” Bondár, mert bár ugyan a játszma elején ismét brékelőnybe került, s hiába vezetett már 4:1-re és 5:2-re is, Vej három egymást követő játékot is megnyerve egyenlített (5:5). Ezzel viszont nagyjából minden puskaporát ellőtte a kínai, Bondár ugyanis már csak három pontot engedett neki – azaz előbb hozta a saját adogatását, majd fogadóként ismét elvette Vej szerváját, vagyis 7:5-re hozta a második játszmát s ezzel megnyerte a mérkőzést is.

Bondár győzelmével bekerült a torna legjobb nyolc játékosa közé, a negyeddöntőben szintén kínai ellenfél vár rá, a világranglistán 198. helyen álló Ma Je-hszin személyében.

TENISZ, WTA-TORNA, CSINAN

EGYES, 2. FORDULÓ (a nyolc közé jutásért)

Bondár Anna (magyar, 2.)–Vej Sze-csia (kínai) 6:1, 7:5