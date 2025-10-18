Nemzeti Sportrádió

Az aranyéremért ment, ez pedig össze is jött a Szőlőskörön

JUDI ÁDÁMJUDI ÁDÁM
2025.10.18. 16:04
null
Zsédely Róbert
Zsédely Roland a közelmúltban 01:57:41-es idővel győzött a Szőlőskör 25 kilométeres távján.

 

 

– Magabiztos győzelmet aratott a Szőlőskör huszonöt kilométeres távján: az aranyérem volt a célja előzetesen? 

Nem tagadom, győzni mentem, de tudni kell, hogy van egy olyan rituálém, miszerint nem nézem meg előzetesen a rajtlistát – mondta a Csupasportnak Zsédely Roland, aki 01:57:41-es idővel győzött a Szőlőskör 25 kilométeres távján. – Természetesen hallottam már a Szőlőskörről, de először vettem részt a versenyen. Arra a hétvégére szerettem volna egy megmérettetést, körülnéztem a naptárban, ez pedig megtetszett. Láttam, hogy ez inkább aszfaltos, de olvastam, hogy van tereptáv is, gondoltam ez pont jó lesz nekem. Csupán azt néztem meg, hogy tavaly milyen időeredménnyel nyert a győztes, s úgy voltam vele, ez a két óra körüli idő nekem is összejöhet. Szóval, a győzelemért mentem, ez pedig össze is jött, ráadásul két órán belül értem be a célba. 

– Először vett részt az eseményen: milyen volt?

– Magabiztosan futottam, az első métertől az utolsóig vezettem, gyakorlatilag rajt-cél győzelmet arattam. Annak külön örültem, hogy volt felvezető biciklis, ez nem mindenhol van, de annak, aki elöl fut, komoly segítő tényező, ugyanis ilyenkor van kihez igazodni. Nem kellett foglalkoznom a pályajelöléssel, csupán követnem kellett a biciklist. Minden a tervek szerint ment, úgy, ahogyan előzetesen elterveztem. Az első sorból rajtoltam, és én értem vissza először. Való igaz, ahogy említettem, első alkalommal vettem részt az eseményen, nagyon tetszett, profik voltak a körülmények. Külön tetszett, hogy mindenkinek készült egyéni befutóvideója, korábban még ilyet nem tapasztaltam, így ez volt számomra az első ilyen. Illetve az is tetszett, hogy korán volt a rajt, így a nagy meleg beköszöntése előtt már beértünk a célba, nem kellett megfőni.
 

Fotó: ANDRAS ERDEI

– Akadt bármilyen nehézség? 

Hullámvölgy nem volt, de egy kicsit meglepett, hogy terepversenyként volt hirdetve, de akadtak aszfaltos részek is, márpedig terepfutócipőben ezek nem estek túlságosan jól… Erre nem számítottam, de megoldottam ezt is. 

– Tekintsünk egy kicsit előre: milyen célokat tűzött ki maga elé a közeljövőben? 

A futóversenyek remekül illeszkednek a naptárba, de elsősorban Spartan-versenyző vagyok, így ősszel inkább ilyen jellegű versenyeken veszek részt. Van még néhány hónap az esztendőből, ezalatt a Spartan lesz fókuszban, de ha találok felkészülésnek egy-egy kiváló futóversenyt, akkor azon ott leszek. 

 

