Az aranyéremért ment, ez pedig össze is jött a Szőlőskörön

– Magabiztos győzelmet aratott a Szőlőskör huszonöt kilométeres távján: az aranyérem volt a célja előzetesen?



– Nem tagadom, győzni mentem, de tudni kell, hogy van egy olyan rituálém, miszerint nem nézem meg előzetesen a rajtlistát – mondta a Csupasportnak Zsédely Roland, aki 01:57:41-es idővel győzött a Szőlőskör 25 kilométeres távján. – Természetesen hallottam már a Szőlőskörről, de először vettem részt a versenyen. Arra a hétvégére szerettem volna egy megmérettetést, körülnéztem a naptárban, ez pedig megtetszett. Láttam, hogy ez inkább aszfaltos, de olvastam, hogy van tereptáv is, gondoltam ez pont jó lesz nekem. Csupán azt néztem meg, hogy tavaly milyen időeredménnyel nyert a győztes, s úgy voltam vele, ez a két óra körüli idő nekem is összejöhet. Szóval, a győzelemért mentem, ez pedig össze is jött, ráadásul két órán belül értem be a célba.



– Először vett részt az eseményen: milyen volt?



– Magabiztosan futottam, az első métertől az utolsóig vezettem, gyakorlatilag rajt-cél győzelmet arattam. Annak külön örültem, hogy volt felvezető biciklis, ez nem mindenhol van, de annak, aki elöl fut, komoly segítő tényező, ugyanis ilyenkor van kihez igazodni. Nem kellett foglalkoznom a pályajelöléssel, csupán követnem kellett a biciklist. Minden a tervek szerint ment, úgy, ahogyan előzetesen elterveztem. Az első sorból rajtoltam, és én értem vissza először. Való igaz, ahogy említettem, első alkalommal vettem részt az eseményen, nagyon tetszett, profik voltak a körülmények. Külön tetszett, hogy mindenkinek készült egyéni befutóvideója, korábban még ilyet nem tapasztaltam, így ez volt számomra az első ilyen. Illetve az is tetszett, hogy korán volt a rajt, így a nagy meleg beköszöntése előtt már beértünk a célba, nem kellett megfőni.



Fotó: ANDRAS ERDEI

– Akadt bármilyen nehézség?



– Hullámvölgy nem volt, de egy kicsit meglepett, hogy terepversenyként volt hirdetve, de akadtak aszfaltos részek is, márpedig terepfutócipőben ezek nem estek túlságosan jól… Erre nem számítottam, de megoldottam ezt is.



– Tekintsünk egy kicsit előre: milyen célokat tűzött ki maga elé a közeljövőben?



– A futóversenyek remekül illeszkednek a naptárba, de elsősorban Spartan-versenyző vagyok, így ősszel inkább ilyen jellegű versenyeken veszek részt. Van még néhány hónap az esztendőből, ezalatt a Spartan lesz fókuszban, de ha találok felkészülésnek egy-egy kiváló futóversenyt, akkor azon ott leszek.