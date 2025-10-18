Nemzeti Sportrádió

Gálfi győzelemmel kezdte a tokiói selejtezőt

2025.10.18. 07:48
Gálfi elbúcsúztatta a selejtező negyedik kiemeltjét (Fotó: Getty Images)
tenisz Ashlyn Krueger Gálfi Dalma
Gálfi Dalma bejutott a tokiói WTA-tenisztorna selejtezőjének 2. fordulójába, miután két játszmában legyőzte az amerikai Ashlyn Kruegert.

Gálfi Dalma és Ashlyn Krueger is legutóbb Oszakában versenyzett, mind a ketten a második fordulóban estek ki: a magyar teniszezőt a kanadai Leylah Fernandez, míg az amerikait a szerb Olga Danilovics győzte le.

Gálfi és Kruger korábban sosem találkozott hivatalos mérkőzésen, a tokiói selejtezőben Gálfi a harmadik játékban brékelt, ám egyből utána elbukta a saját adogatását. 4:4-nél újra fogadóként nyert játékot, majd kiszerválta a játszmát.

A második szettben Gálfi 1:1 után sorozatban négy játékot nyert meg, Kruegernek pedig egyetlen bréklabdája sem volt, így a magyar teniszező készülhet a selejtező második fordulójára, ahol a spanyol színekben teniszező Cristina Bucsa lesz az ellenfele.

TENISZ, WTA-TORNA, TOKIÓ
Selejtező, 1. forduló
Gálfi (magyar)–Krueger (amerikai, 4.) 6:4, 6:2

 

 

