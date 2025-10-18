Gálfi győzelemmel kezdte a tokiói selejtezőt

Gálfi Dalma és Ashlyn Krueger is legutóbb Oszakában versenyzett, mind a ketten a második fordulóban estek ki: a magyar teniszezőt a kanadai Leylah Fernandez, míg az amerikait a szerb Olga Danilovics győzte le.

Gálfi és Kruger korábban sosem találkozott hivatalos mérkőzésen, a tokiói selejtezőben Gálfi a harmadik játékban brékelt, ám egyből utána elbukta a saját adogatását. 4:4-nél újra fogadóként nyert játékot, majd kiszerválta a játszmát.

A második szettben Gálfi 1:1 után sorozatban négy játékot nyert meg, Kruegernek pedig egyetlen bréklabdája sem volt, így a magyar teniszező készülhet a selejtező második fordulójára, ahol a spanyol színekben teniszező Cristina Bucsa lesz az ellenfele.

TENISZ, WTA-TORNA, TOKIÓ

Selejtező, 1. forduló

Gálfi (magyar)–Krueger (amerikai, 4.) 6:4, 6:2