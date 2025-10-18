Nemzeti Sportrádió

Magyar ezüstérem az újvidéki grappling-világbajnokságon

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2025.10.18. 15:16
Illusztráció: uww.org
Címkék
Újvidék birkózás grappling
Egy ezüstérmet szereztek a magyarok a Nemzetközi Birkózó Szövetség (UWW) égisze alatt rendezett újvidéki grappling-világbajnokságon.

A magyar szövetség szombati tájékoztatása szerint a legjobb eredményt Lakatos Sándor érte el, aki ezüstérmet szerzett a Gi férfi 71 kilogrammos kategóriában.

A birkózásból, dzsúdóból és brazil jiu-jitsuból is ismert technikákat alkalmazó grappling az UWW egyik elismert szakága, amely két szabályrendszerben zajlik. A Gi grapplingben a versenyzők hagyományos ruházatban (gi-ben) küzdenek, és a ruházat fogása is engedélyezett. A No Gi szabályrendszerben viszont szoros sportfelszerelésben mérkőznek, amelyet nem lehet megragadni.

 

