„Edzéseken már sikerült megszorongatnom őt” – Marozsán a Medvegyev elleni mérkőzés előtt

R. D. P.R. D. P.
2025.10.16. 14:11
null
Marozsán Fábián egyre jobb formában Almatiban (Fotó: Getty Images)
Marozsán Fábiánnak ezúttal nemcsak a győzelem, hanem a játéka is okot adott az elégedettségre. A magyar teniszező szerint végre minden összeállt: ritmus, bátorság, koncentráció – és ez a magabiztosság a legjobbkor jött, hiszen a következő akadály már Danyiil Medvegyev lesz.

„Azt kell mondjam, hogy nagyon jó meccset játszottam. Abszolút azt kaptam Nakashimától, amit vártam tőle: stabilan szervált, variálta a teniszét, szóval nem volt egyszerű dolgom ellene. Ugyanakkor én kifejezetten jó napot fogtam ki, stabilan teniszeztem, agresszívan mentem a hálóhoz, ahogy tudtam, és a nehéz szituációk jelentős részéből én jöttem ki jobban” – értékelt Marozsán Fábián a menedzsmentje sajtóközleményében.

Tenisz
22 órája

Marozsán Fábián bejutott a negyeddöntőbe az almati tenisztornán

A magyar játékos a negyeddöntőben az orosz Danyiil Medvegyev vagy az ausztrál Adam Walton ellen meccselhet.

A magyar játékos elmondta, az első szett kifejezetten szoros volt, de mivel sikerült megnyernie, a másodikban már felszabadultabban tudott játszani. „Amikor újra lebrékeltem őt, megnyugodtam, és kiszerváltam a meccset. Jól éreztem magam a pályán, egy erős ellenfelet győztem le, aki közel van a legjobb 30-hoz. Bátor, okos és stabil teniszt hoztam, az a cél, hogy a folytatásban is hasonló teljesítményt nyújtsak” – tette hozzá a 49. helyre előrelépő Marozsán.

A negyeddöntőben a második kiemelt, Grand Slam-bajnok Danyiil Medvegyev vár rá, aki két szettben verte Alexander Waltont (76.). A találkozó előtt Marozsán elmondta, jól ismeri orosz ellenfelét: „Az elmúlt hetekben többször edzettem vele Cincinnatiban és Pekingben, de azok teljesen más körülmények voltak. Most újra formába lendült, kemény meccsre számítok, de nagyon várom már az összecsapást. Hazai közönség előtt fog játszani, de ez engem nem zavar.”

„Edzéseken már sikerült megszorogatnom, most szeretném ezt a pályán megismételni. A legfontosabb, hogy élvezzem a játékot, nyomás nélkül teniszezzek, és folytassam az Almatiban mutatott pozitív teljesítményemet” – zárta gondolatait Marozsán, aki pénteken lép pályára a negyeddöntőben Medvegyev ellen.

Ezek is érdekelhetik