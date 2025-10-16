„Edzéseken már sikerült megszorongatnom őt” – Marozsán a Medvegyev elleni mérkőzés előtt

A magyar játékos elmondta, az első szett kifejezetten szoros volt, de mivel sikerült megnyernie, a másodikban már felszabadultabban tudott játszani. „Amikor újra lebrékeltem őt, megnyugodtam, és kiszerváltam a meccset. Jól éreztem magam a pályán, egy erős ellenfelet győztem le, aki közel van a legjobb 30-hoz. Bátor, okos és stabil teniszt hoztam, az a cél, hogy a folytatásban is hasonló teljesítményt nyújtsak” – tette hozzá a 49. helyre előrelépő Marozsán.

A negyeddöntőben a második kiemelt, Grand Slam-bajnok Danyiil Medvegyev vár rá, aki két szettben verte Alexander Waltont (76.). A találkozó előtt Marozsán elmondta, jól ismeri orosz ellenfelét: „Az elmúlt hetekben többször edzettem vele Cincinnatiban és Pekingben, de azok teljesen más körülmények voltak. Most újra formába lendült, kemény meccsre számítok, de nagyon várom már az összecsapást. Hazai közönség előtt fog játszani, de ez engem nem zavar.”

„Edzéseken már sikerült megszorogatnom, most szeretném ezt a pályán megismételni. A legfontosabb, hogy élvezzem a játékot, nyomás nélkül teniszezzek, és folytassam az Almatiban mutatott pozitív teljesítményemet” – zárta gondolatait Marozsán, aki pénteken lép pályára a negyeddöntőben Medvegyev ellen.