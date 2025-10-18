Nemzeti Sportrádió

Ez gyors volt: a Nottingham Forest azonnali hatállyal menesztette Ange Postecoglout

2025.10.18. 16:01
Bekövetkezett, amit a brit sportsajtó felvázolt az elmúlt napokban: a Chelsea elleni vereséget követően (0–3) az angol élvonalbeli Nottingham Forest azonnali hatállyal menesztette Ange Postecoglout.

A szűkszavú közlemény szerint a klub egyelőre „nem kívánja kommentálni” a történteket. A klubon belüli hatalmi harc nyomán menesztett Nuno Espírito Santo (aki időközben már a West Ham United kispadján ül – a szerk.) helyére szerződtetett, a Tottenhammel El-győztes ausztrál szakember nyolc tétmeccsen irányította a kétszeres BEK-győztes csapatot, s két döntetlen mellett hat vereség volt a mérlege.

Egy kis stat: Postecoglou nottinghami kalandja a második legrövidebb a Premier League történetében, az ausztrál tréner 39 napig irányította a patinás együttest, míg az abszolút rekorder Sam Allardyce 2023 tavaszán 30 napig edzette a Leeds Unitedet. 

 

