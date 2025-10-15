Fucsovics kétjátszmás győzelme után készülhet az első kiemeltre

Fucsovics Márton és Jesper de Jong is a sanghaji tornáról érkezett Stockholmba, ahol első alkalommal mérkőzött meg egymással, és kettejük közül Fucsovics volt, aki jobban indította az összecsapást. Ellenfele első két adogatójátékát is elvette, alig negyedóra alatt 4:0-ra meglépve – igaz, a két fogadóelőny kihasználása között neki is kellett bréklabdát hárítania. A dupla brékelőnyt Fucsovics nemcsak megtartotta, hanem 5:1 után harmadszor is elvette a holland adogatását, amivel mindössze 27 perc alatt megnyerte az első játszmát.

Úgy tűnt, a folytatásra összekapja magát De Jong, rögtön elvette ugyanis a 33 éves magyar játékos adogatását, de ennyiben nagyjából ki is merült a tudománya, mert 2:0-s vezetése után már képtelen volt több játékot nyerni. Fucsovics nem kegyelmezett, és 41 perc alatt a második játszmát is megnyerte – az egész találkozó nem tartott 70 percig sem.

Honfitársunkra a következő fordulóban a torna első kiemeltje, a 22 éves dán Holger Rune vár, aki a 10. helyet foglalja el a világranglistán – kettejük eddigi egyetlen meccsét a dán nyerte meg 2023 márciusában, a miami mesterversenyen.

ATP 250-ES TORNA, STOCKHOLM (706 850 euró, kemény pálya)

EGYES, 1. FORDULÓ (a 16 közé jutásért)

Fucsovics Márton–Jesper de Jong (holland) 6:1, 6:2