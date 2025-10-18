Nemzeti Sportrádió

Gólok nélkül rajtolt a Serie A hétvégi fordulója

M. B.M. B.
2025.10.18. 17:14
Raúl Albiol rutinja pontot ért a Pisának (Fotó: Getty Images)
Nem született gól az olasz élvonal (Serie A) 7. fordulójának első két meccsén.

A Lecce végigtámadta a Sassuolo elleni hazai összecsapást, de hiába lőtt 11-szer a kapura, az újonc védelme állta a sarat. A Verona mindeközben a szintén újonc Pisa otthonában játszott szinte végig mezőnyfölényben, de ennek dacára nem tudta feltörni a veterán Raúl Albiol vezette hátsó alakzatot – egy pontot így otthon tartott Alberto Gilardino együttese.

OLASZ SERIE A
7. FORDULÓ
Lecce–Sassuolo 0–0
Pisa–Hellas Verona 0–0
18.00: Torino–Napoli (Tv: Match4)
20.45: Roma–Internazionale (Tv: Arena4)

Vasárnap játsszák
12.30: Como–Juventus (Tv: Arena4)
15.00: Cagliari–Bologna (Tv: Match4)
15.00: Genoa–Parma
18.00: Atalanta–Lazio (Tv: Match4)
20.45: Milan–Fiorentina (Tv: Match4)

Hétfőn játsszák
20.45: Cremonese–Udinese (Tv: Arena4)

   
A SERIE A ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. Napoli65112–6+615
2. Roma6517–2+515
3. Milan64119–3+613
4. Internazionale64217–8+912
5. Juventus6339–5+412
6. Atalanta62411–5+610
7. Bologna63129–5+410
8. Sassuolo73138–8010
9. Como62317–5+29
10. Cremonese62317–8–19
11. Cagliari62226–608
12. Udinese62226–9–38
13. Lazio621310–7+37
14. Lecce71335–10–56
15. Parma61233–7–45
16. Torino61235–13–85
17. Verona7432–9–74
18. Fiorentina6334–8–43
19. Pisa7343–10–73
20. Genoa6243–9–62

 

Ezek is érdekelhetik