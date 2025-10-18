Gólok nélkül rajtolt a Serie A hétvégi fordulója
Nem született gól az olasz élvonal (Serie A) 7. fordulójának első két meccsén.
A Lecce végigtámadta a Sassuolo elleni hazai összecsapást, de hiába lőtt 11-szer a kapura, az újonc védelme állta a sarat. A Verona mindeközben a szintén újonc Pisa otthonában játszott szinte végig mezőnyfölényben, de ennek dacára nem tudta feltörni a veterán Raúl Albiol vezette hátsó alakzatot – egy pontot így otthon tartott Alberto Gilardino együttese.
OLASZ SERIE A
7. FORDULÓ
Lecce–Sassuolo 0–0
Pisa–Hellas Verona 0–0
18.00: Torino–Napoli (Tv: Match4)
20.45: Roma–Internazionale (Tv: Arena4)
Vasárnap játsszák
12.30: Como–Juventus (Tv: Arena4)
15.00: Cagliari–Bologna (Tv: Match4)
15.00: Genoa–Parma
18.00: Atalanta–Lazio (Tv: Match4)
20.45: Milan–Fiorentina (Tv: Match4)
Hétfőn játsszák
20.45: Cremonese–Udinese (Tv: Arena4)
|A SERIE A ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Napoli
|6
|5
|–
|1
|12–6
|+6
|15
|2. Roma
|6
|5
|–
|1
|7–2
|+5
|15
|3. Milan
|6
|4
|1
|1
|9–3
|+6
|13
|4. Internazionale
|6
|4
|–
|2
|17–8
|+9
|12
|5. Juventus
|6
|3
|3
|–
|9–5
|+4
|12
|6. Atalanta
|6
|2
|4
|–
|11–5
|+6
|10
|7. Bologna
|6
|3
|1
|2
|9–5
|+4
|10
|8. Sassuolo
|7
|3
|1
|3
|8–8
|0
|10
|9. Como
|6
|2
|3
|1
|7–5
|+2
|9
|10. Cremonese
|6
|2
|3
|1
|7–8
|–1
|9
|11. Cagliari
|6
|2
|2
|2
|6–6
|0
|8
|12. Udinese
|6
|2
|2
|2
|6–9
|–3
|8
|13. Lazio
|6
|2
|1
|3
|10–7
|+3
|7
|14. Lecce
|7
|1
|3
|3
|5–10
|–5
|6
|15. Parma
|6
|1
|2
|3
|3–7
|–4
|5
|16. Torino
|6
|1
|2
|3
|5–13
|–8
|5
|17. Verona
|7
|–
|4
|3
|2–9
|–7
|4
|18. Fiorentina
|6
|–
|3
|3
|4–8
|–4
|3
|19. Pisa
|7
|–
|3
|4
|3–10
|–7
|3
|20. Genoa
|6
|–
|2
|4
|3–9
|–6
|2
