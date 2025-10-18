Gólok nélkül rajtolt a Serie A hétvégi fordulója

A Lecce végigtámadta a Sassuolo elleni hazai összecsapást, de hiába lőtt 11-szer a kapura, az újonc védelme állta a sarat. A Verona mindeközben a szintén újonc Pisa otthonában játszott szinte végig mezőnyfölényben, de ennek dacára nem tudta feltörni a veterán Raúl Albiol vezette hátsó alakzatot – egy pontot így otthon tartott Alberto Gilardino együttese.

OLASZ SERIE A

7. FORDULÓ

Lecce–Sassuolo 0–0

Pisa–Hellas Verona 0–0

18.00: Torino–Napoli (Tv: Match4)

20.45: Roma–Internazionale (Tv: Arena4)

Vasárnap játsszák

12.30: Como–Juventus (Tv: Arena4)

15.00: Cagliari–Bologna (Tv: Match4)

15.00: Genoa–Parma

18.00: Atalanta–Lazio (Tv: Match4)

20.45: Milan–Fiorentina (Tv: Match4)

Hétfőn játsszák

20.45: Cremonese–Udinese (Tv: Arena4)