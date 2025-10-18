Nemzeti Sportrádió

Alapos verésbe szaladt bele a Falco Sopronban a férfi kosár NB I-ben

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2025.10.18. 17:43
null
Fotó: FB/Soproni Kosárlabda Club - SKC
Címkék
Sopron KC Falco-Vulcano Energia KC Szombathely férfi kosárlabda NB I Falco KC Szombathely
Tízpontos vereséget szenvedett az előző évadban ezüstérmes Falco a Sopron vendégeként a férfi kosárlabda NB I-ben.

Az első három negyedet a hazaiak uralták, így az utolsó játékrészben már hiába kapaszkodott a szombathelyi gárda, nem tudta ledolgozni hátrányát. A Sopron legjobbja a 18 pontos Luke Nelson volt, míg a másik oldalon Perl Zoltán 16 pontot dobott.

KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ
Sopron KC–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 78–68 (23–14, 18–13, 16–15, 21–26)

Később
17.00: Alba Fehérvár–Kometa-KVGY Kaposvári KK
18.00: Endo Plus Service-Honvéd–SZTE-Szedeák
18.00: NKA Universitas Pécs–MVM-OSE Lions
18.00: Egis Körmend–Atomerőmű SE
18.00: Zalakerámia ZTE KK–DEAC

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyVL–KRelatívP
1. Szolnok33270–2341.0006
2. Szombathely541423–4040.9009
3. Sopron431357–3260.8757
4. Honvéd321281–2530.8335
5. Fehérvár321285–2670.8335
6. Szeged321230–2460.8335
7. Zalaegerszeg312257–2560.6674
8. Oroszlány312258–2650.6674
9. Paks312260–2700.6674
10. Kecskemét312265–2790.6674
11. Pécs312253–2670.6674
12. Debrecen312249–2710.6674
13. Kaposvár413338–3430.6255
14. Körmend33243–2880.5003

 

Sopron KC Falco-Vulcano Energia KC Szombathely férfi kosárlabda NB I Falco KC Szombathely
Legfrissebb hírek

Kocsis Tamás: Most pedagógusnak kell lenni

Kosárlabda
2025.10.14. 09:10

Férfi kosár NB I: elkapta az Albát, megszületett az Atomerőmű első bajnoki győzelme az idényben

Kosárlabda
2025.10.12. 19:38

Férfi kosárlabda NB I: a Szolnok simán megverte a Szegedet

Kosárlabda
2025.10.11. 20:08

Férfi kosárlabda NB I: soproni siker Zalaegerszegen

Kosárlabda
2025.10.09. 20:23

Férfi kosár NB I: ha nem is könnyen, de harmadszor is nyert a Falco

Kosárlabda
2025.10.08. 20:04

Simándi Árpád a remek szegedi bajnoki rajt után: A földön kell maradni!

Kosárlabda
2025.10.07. 10:32

A Honvéd az Atomerőműt is megverte, a Szolnok is hibátlan maradt a férfi kosár NB I-ben

Kosárlabda
2025.10.04. 20:28

A jó első negyed után a vártnál nehezebben nyert a Falco a férfi kosár NB I-ben

Kosárlabda
2025.10.03. 20:00
Ezek is érdekelhetik