Alapos verésbe szaladt bele a Falco Sopronban a férfi kosár NB I-ben
Tízpontos vereséget szenvedett az előző évadban ezüstérmes Falco a Sopron vendégeként a férfi kosárlabda NB I-ben.
Az első három negyedet a hazaiak uralták, így az utolsó játékrészben már hiába kapaszkodott a szombathelyi gárda, nem tudta ledolgozni hátrányát. A Sopron legjobbja a 18 pontos Luke Nelson volt, míg a másik oldalon Perl Zoltán 16 pontot dobott.
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ
Sopron KC–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 78–68 (23–14, 18–13, 16–15, 21–26)
Később
17.00: Alba Fehérvár–Kometa-KVGY Kaposvári KK
18.00: Endo Plus Service-Honvéd–SZTE-Szedeák
18.00: NKA Universitas Pécs–MVM-OSE Lions
18.00: Egis Körmend–Atomerőmű SE
18.00: Zalakerámia ZTE KK–DEAC
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|V
|L–K
|Relatív
|P
|1. Szolnok
|3
|3
|–
|270–234
|1.000
|6
|2. Szombathely
|5
|4
|1
|423–404
|0.900
|9
|3. Sopron
|4
|3
|1
|357–326
|0.875
|7
|4. Honvéd
|3
|2
|1
|281–253
|0.833
|5
|5. Fehérvár
|3
|2
|1
|285–267
|0.833
|5
|6. Szeged
|3
|2
|1
|230–246
|0.833
|5
|7. Zalaegerszeg
|3
|1
|2
|257–256
|0.667
|4
|8. Oroszlány
|3
|1
|2
|258–265
|0.667
|4
|9. Paks
|3
|1
|2
|260–270
|0.667
|4
|10. Kecskemét
|3
|1
|2
|265–279
|0.667
|4
|11. Pécs
|3
|1
|2
|253–267
|0.667
|4
|12. Debrecen
|3
|1
|2
|249–271
|0.667
|4
|13. Kaposvár
|4
|1
|3
|338–343
|0.625
|5
|14. Körmend
|3
|–
|3
|243–288
|0.500
|3
Kocsis Tamás: Most pedagógusnak kell lenni
Kosárlabda
2025.10.14. 09:10
Férfi kosárlabda NB I: a Szolnok simán megverte a Szegedet
Kosárlabda
2025.10.11. 20:08
Férfi kosárlabda NB I: soproni siker Zalaegerszegen
Kosárlabda
2025.10.09. 20:23
