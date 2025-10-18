Alapos verésbe szaladt bele a Falco Sopronban a férfi kosár NB I-ben

Az első három negyedet a hazaiak uralták, így az utolsó játékrészben már hiába kapaszkodott a szombathelyi gárda, nem tudta ledolgozni hátrányát. A Sopron legjobbja a 18 pontos Luke Nelson volt, míg a másik oldalon Perl Zoltán 16 pontot dobott.

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ

Sopron KC–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 78–68 (23–14, 18–13, 16–15, 21–26)

Később

17.00: Alba Fehérvár–Kometa-KVGY Kaposvári KK

18.00: Endo Plus Service-Honvéd–SZTE-Szedeák

18.00: NKA Universitas Pécs–MVM-OSE Lions

18.00: Egis Körmend–Atomerőmű SE

18.00: Zalakerámia ZTE KK–DEAC