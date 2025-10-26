Babos a vb-n, Marozsán Párizsban – öt magyar teniszező játszik külföldön a jövő héten

Bondár Anna a kínai Csiucsiangban, Gálfi Dalma a Hongkongban rendezendő, 275 ezer dollár (92,5 millió forint) összdíjazású kemény pályás tornán folytatja szereplését. Udvardy Panna a kolumbiai Caliban vesz részt a 115 ezer dollár (38.5 millió dollár) összdíjazású salakpályás viadalon.

Marozsán Fábián a párizsi mestertornán próbálja biztosítani a helyét az első ötven között a világranglistán. Az első fordulóban a szabadkártyás francia Arthur Rinderknech (27.) lesz az ellenfele, aki két hete Sanghajban a döntőig menetelt.